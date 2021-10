Mikel Vesga: "Somos ambiciosos y miramos para arriba"

Mikel Vesga dijo este miércoles en Lezama que los jugadores del Athletic Club son "ambiciosos" y que tienen "muchas ganas de estar arriba" en una tabla clasificatoria en la que, tras la octava jornada, han llegado al tercer parón liguero séptimos, en puntos de Liga Europa y a uno de Liga de Campeones. "El nivel del equipo está siendo bastante alto, vemos que competimos bien, que la sensaciones son buenas, lo bonito que es ganar y lo queremos todo. Miramos para arriba, somos ambiciosos y cuando más arriba estemos, mejor", resumió Vesga en rueda de prensa, al explicar el ánimo con el que ha llegado el Athletic al parón liguero.

Un parón como consecuencia de los partidos de selecciones que asume "atípico" por ser de tres semanas, -y no de dos, al aplazarse la visita al Santiago Bernabéu-, pero que "viene bien para trabajar con tranquilidad y preparar el siguiente partido". En ese sentido se alegra de que "la victoria" lograda en la última jornada frente al Alavés en San Mamés les ha dado "moral" y les "ayuda a pasar el parón mucho mejor". Además, también les sirve para recuperarse de "desgaste" que hacen en todos los partidos. "Por cómo jugamos, el desgaste del equipo es muy alto. Hacemos mucha distancia, jugamos mucho ritmo y en nuestra posición tenemos que estar bien situados, hacer buenas coberturas y apoyar al compañero", explicó.

Vesga está contento también del "mensaje" que les traslada el entrenador, Marcelino García Toral. "El mister ha traído un mensaje que nos gusta y tenemos muchas ganas de estar arriba", resumió. Ya en lo personal, el centrocampista vitoriano, habitual suplente de Dani García y Unai Vencedor, considera que en su "posición la competencia muy alta", pero lo que tiene claro es que tiene que "estar preparado para aportar" cuando salta al terreno de juego y que, "juegue quien juegue, el equipo funcione".

Vesga también asume las críticas que reciben tanto él como el equipo, ya que "es normal que en las derrotas haya pesimismo y desánimo". "Quieras o no te llegan las cosas por mucho que no leas o que no escuches, pero tienes que hacer oídos sordos. Aunque entiendo y acepto esas críticas. Estamos expuestos a esas ellas y entran dentro de nuestro oficio", reconoció en un discurso diferente al de otros compañeros de vestuario. En su caso, vivió un momento complicado con el grave error que cometió en el primer gol del Rayo del 1-2 con el que se impuso el equipo de Andoni Iraola en San Mamés. "Son cosas que pasan en el fútbol. Llevas tiempo sin jugar de titular y en los primeros minutos pasa eso. Es difícil de gestionar, pero hay que hacer borrón y cuenta nueva y seguir en el partido", dijo.

Vesga, un jugador discutido por la grada y difícil de descifrar, no tuvo reparo en definirse como futbolista: "creo que tengo un buen físico, recorrido, soy un jugador al que le gusta llegar (al área rival) y puedo sacar el juego y ayudar con balón". "El mister me pide que me ofrezca par recibir de cara, que cambie de orientación, que juegue hacia adelante y, sobre todo, que de apoyo", añadió. Para el zurdo vitoriano, que en el próximo partido en San Mamés, el 23 de octubre ante el Villarreal, pueda ya completarse el 100 por cien del aforo de La Catedral, es "la mejor noticia" que han "podido recibir en estos dos últimos años", ya que jugadores y aficionados podrán "disfrutar todos juntos en San Mamés y en un partido bonito" superadas ya las restricciones sanitarias.

A Vesga, por otro lado, le parece que el récord de partidos seguidos jugando establecido por Iñaki Williams, un total de 203, "es algo imposible" de volver a ver. Ya que considera que "jugar cuatro o cinco años todos los partidos es algo increíble y que merece todos los elogios que se le den".