Lekue "disfruta" con su titularidad y ve al Athletic "con opciones" europeas

Bilbao, 20 oct (EFE).- El jugador del Athletic Club Íñigo Lekue confesó este miércoles en Lezama que se encuentra "disfrutando" con la titularidad que ha alcanzado esta temporada y apuntó que el equipo rojiblanco "se ve arriba" en la tabla, y "con opciones de estar en Europa" al final de la temporada.



"Estoy disfrutando y muy a gusto tanto en el campo como fuera de él y en los entrenamientos", dijo un Lekue que se acordó de "los malos momentos" que ha pasado hasta llegar a la titularidad en el equipo bilbaíno, al que ascendió en la temporada 2015-2016 y en el que nunca había tenido un protagonismo similar.



"En el fútbol y en la vida pasas malos momentos, pero hay que seguir ahí y estar preparado. Se disfruta mucho más después de pasar malos momentos y no tener participación. Así que me agarraré hasta que me echen", dijo en rueda de prensa el jugador de Deusto, de 28 años de edad.



Curiosamente, Lekue, que junto con el club valoró con anterioridad la posibilidad de "salir" del equipo dado su poco protagonismo, está siendo titular de lateral derecho cuando Marcelino García Toral le veía al inicio del curso como opción al lateral izquierdo ante la baja de larga duración de Yuri Berchiche.



"Como tengo la pequeña facilidad de adaptarme a los dos costados, durante la semana soy lateral izquierdo y en los partidos lateral derecho", se felicitó un jugador que también puede jugar en las dos bandas en las posiciones de ataque.



Ya sobre el equipo, considera que, aunque "el posible objetivo a marcarse pasa por el día a día", asegura que la plantilla bilbaína "se ve estando arriba y con opciones de estar en Europa".



"Porqué no decirlo, el objetivo tiene que ser ese. Sin obsesionarnos, sin mirar más allá porque hay que ser competitivos en cada partido, pero el objetivo del equipo tiene que ser ese. Espero poder decir aquí en los últimos partidos que el objetivo es el de estar en Europa", apuntó.



Para reforzarse en esa ambición, el Athletic recibe este sábado en Bilbao con ánimo de victoria al Villarreal, "un equipo de gran nivel". "Es un equipo de Champions y como eso le tratamos. Son muy poderosos pero trataremos de contrarrestarles", dijo, contento de que San Mamés pueda contar ya con "el 100 por ciento" de su aforo.



"Nos hace mucha ilusión, pero ya nos la hacía que hubiese gente en el campo desde el principio de la temporada porque se nota un montón oír ruido y gritos de apoyo. Y este fin de semana, con el campo al 100 por cien, esperemos disfrutar de la victoria entre todos juntos", dijo a los aficionados rojiblancos.



Ese encuentro le llega al Athletic tras un periodo largo sin competir en plena temporada, tres semanas, que "se lleva mal", pero en el que han tratado de centrarse en el equipo rojiblanco más que en un rival en el piensan más esta semana. "No hemos estado todo el rato pensando en amarillo", dijo.



En ese sentido, cree que el Athletic tiene que hacer el sábado (21.00 horas) "exactamente lo mismo que hasta ahora: ser muy sólidos en defensa, conceder poco, evidentemente la portería a cero nos acercará más a la victoria y si todas las llegadas que tenemos las convertimos con la efectividad como nos está pasando, nos acercaremos a conseguir los tres puntos", resumió el partido que espera hacer el Athletic ante el Villarreal.