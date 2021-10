Emery: "Esos penaltis no se pueden pitar"

Bilbao, 23 oct (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, lamentó que la "jugada decisiva" del partido frente al Athletic Club fuera una acción "intrascendente" que acabó costándole un penalti en contra a su equipo por un pisotón de Alberto Moreno a Unai Vencedor que, en su opinión, "no se puede pitar".



"A cámara lenta puede ser penalti, pero esos penaltis no se pueden pitar. Esto en Europa no te lo pitan. No puedes tener un castigo tan grande en una jugada así", se quejó el técnico guipuzcoano, que entiende que "ese no es el modo de arbitraje al que tenemos que ir".



"El VAR no puede coger ese protagonismo. Pasaba igual con las manos, que hace cuatro meses eran diferentes. Ahora no se pitan como antes y en eso hemos mejorado", añadió.



Acerca del encuentro, Emery vio un partido "muy igualado" en el que a su equipo le costó "10 ó 15 minutos" reaccionar al "golpe emocional" que supuso el 1-0 marcado por Raúl García al cuarto de hora.



"Nos hemos rehecho, hemos empatado y luego ha venido la jugada del penalti que emocionalmente te castiga. El otro penalti que para Rulli emocionalmente nos activa, pero no ha sido suficiente. La sensación es que ha sido un partido igualado que cualquiera podía ganar y al final ha caído de su lado", resumió.