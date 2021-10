Elizegi cree que ha fallado en "las explicaciones"

Bilbao, 24 oct (EFE).- El presidente, Aitor Elizegi, cree que han sido las "las explicaciones" lo que les ha fallado a él y a su Junta Directiva para no ser capaces de convencer a la Asamblea, el máximo órgano decisión del Athletic Club, de aprobar sus propuestas y para tener que tomar la decisión de no presentarse a la reelección.



"Me expreso pocas veces bien", lamentó el cocinero bilbaíno en la rueda de prensa en San Mamés en la que compareció junto al contador de su Junta directiva, Jon Ander de las Fuentes, para valorar la Asamblea de este sábado.



Tras anunciar Elizegi que no concurriría a los próximos comicios, la Asamblea, que ya le había reprobado la gestión el año pasado, volvió a echarle atrás la gestión y el presupuesto para este curso 2021-2022, aunque le aprobó a la primera, al contrario que hace un año, las cuentas de la temporada pasada.



"Hemos asentado dos ejercicios contables con San Mamés cerrado -en relación a los de las temporadas 2019-2020 y 2020-2021- que son claves. Hemos intentado poner sobre la mesa un presupuesto y está claro, y hay que recibir los mensajes, que no consigo trasladar el la importancia de este presupuesto", asumió.



El punto que más debate generó en la propuesta del presupuesto de esta campaña, de 140,8 millones de euros con un déficit de 5,4 millones de euros imputados a los 'efectos covid', fue la aplicación de una 'cuota covid' para todos los socios de 120 euros.



Sobre este asunto tanto Elizegi como De las Fuentes recalcaron que esa "petición de compromiso" a los socios es "necesaria" de cara al futuro del club y entienden que "lo que nos esta costando es encontrar la forma en que todo el mundo entienda que debe ser".



"La petición mayoritaria fue una cuota lineal y lo único que le hemos puesto es algo mas de sentido a algunas circunstancias que se tenían que matizar. Entendemos que tiene que ser así e imagino que seguiremos defendiendo la misma línea", explicó De las Fuentes.



El contador añadió que "desde ayer" están trabajando en una nueva propuesta que "no cambiara en lo sustancial porque este presupuesto es una parte mas de una gestión a medio-largo plazo".



"No tendrá grandes variaciones. La discusión se ha centrado con la famosa cuota extraordinaria pedida a los socios y tendremos que hacer un planteamiento mas concreto. Queremos hacerlo muy rápido. El club necesita estabilidad y en pocos días anunciaremos a la masa social que es lo que queremos proponer", añadió.



El presidente del Athletic aseguró, además, que él y su Junta seguirán "hasta junio de 2022", fecha de las próximas elecciones, porque fueron elegidos para ello de manera "legítima" en unos comicios de 2018 que consideró que "no han acabado nunca", algo que considera que "no es bueno, sano ni necesario".



"Primero, para la gente cercana a ti. Luego, para los que se han comprometido contigo y tercero para el Athletic. No es bueno que cada 48 horas se abra el club de par en par con un debate de lo que va a ocurrir y cuales son los intereses particulares en cada escenario", lamentó.



Por último, De las Fuentes quiso aclarar algunas interpretaciones sobre unas declaraciones suyas en un periódico vizcaíno acerca del contrato de Iñaki Williams recalcando que "en ningún momento" dijo que la ampliación de la vinculación del delantero, firmada por la actual junta directiva, estuviese "fuera de mercado".



"Dije que en algunas circunstancias puede ocurrir que te veas obligado a tener algún contrato por encima de la media, no fuera de mercado. Me ha dolido muchísimo porque a Iñaki le aprecio como persona y se le ha puesto en el disparadero con este tema descontextualizado", explicó.



"Sé que le ha afectado -a Williams- y le he pedido perdón. Soy dueño de mis palabras y de cómo las digo y me gustaría que no se interpreten ni se modifiquen", zanjó sobre este tema.