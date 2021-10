Vicente Moreno: "El Athletic es el equipo que más intensidad tiene"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 25 oct (EFE).- El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, explicó antes del entrenamiento en el RCDE Stadium que el Athletic Club, su rival de este martes en LaLiga Santander, "es el equipo que más corre y más intensidad tiene".



El preparador blanquiazul se deshizo en elogios hacia el cuadro vasco: "Es el bloque que más corre, el más fuerte de Primera. Además, viene fresco. Es un contrario que te pone en dificultades. Muerde e incomoda".



El valenciano subrayó que el Athetic únicamente ha perdido un partido. "Todos sus datos son buenos. Ha recibido poquísimos goles y sus futbolistas de arriba tienen un gran nivel. Aunque debemos fijarnos en nosotros", reflexionó.



Por otra parte, Moreno también ensalzó la calidad de su entrenador, Marcelino. "Es de gran nivel y tiene una trayectoria amplia en Primera. No me veo reflejado en él, pero es de los que siempre he aprendido. Es una referencia", apuntó.



Respecto al momento del Espanyol, el técnico explicó que su felicidad no es "completa", porque eso es imposible. "Por muy buenos resultados y sensaciones que tengas, nunca existe. Siempre vemos muchas opciones de margen de mejora", explicó.



Preguntado por el estado físico de la plantilla, Moreno señaló que no le gusta dar detalles sobre los lesionados. "El único descartado al cien por cien es Keidi Bare", comentó. "Intentaremos hacer nuestro mejor once inicial para ganar", añadió.