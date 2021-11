Marcelino se ratifica: en Anoeta "si alguien mereció ganar fue el Athletic"

Bilbao, 4 nov (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, se ratificó este jueves, "visto otra vez el partido", en que "si algún equipo mereció ganar" el pasado domingo el derbi vasco ante la Real Sociedad en el Real Arena, "fue el Athletic".



"En el cómputo del partido tuvimos más ocasiones y más claras que el rival", recordó un encuentro que considera a su equipo se le "puso en contra de forma injusta" con el 1-0, ya que cree que "la Real había hecho muy poco" hasta entonces.



Marcelino no obstante, más que con el 1-1 final que logró Iker Muniain en el minuto 91 en un golpe franco directo en el que no estuvo afortunado Alex Remiro, se quedó con la actitud del conjunto rojiblanco.



"Contra la Real dimos un gran paso porque supimos mantener la concentración siempre. Nos vimos en dificultades desde el primer momento, pero el equipo siguió y creyó que podría ser superior al final. Visto otra vez el partido si algún equipo mereció ganar fue el Athletic", resumió.



En cuanto al arbitraje en un partido con varias jugadas polémicas, cree que "son interpretaciones" del árbitro y que ya "no tiene solución", pero sí considera que "puede que la mayoría" del estamento arbitral "viese expulsión" en la entrada por detrás de Mikel Merino a Oihan Sancet en un contragolpe bilbaíno.



"Pero se decidió que no y yo me quedo con que el equipo dio la cara y siempre creyó. Los arbitrajes están ahí y ya está. Nosotros a nuestro juego a ser mejores".



Marcelino quiso aclarar que cuando dijo que el Athletic y la Real no juegan "con las mismas cartas" se refería única y exclusivamente a la cantera. "La pregunta no fue general sino específica. Me preguntaron si en la cantera. Lo que si puedo decir es que el Athletic trabaja muy bien la cantera", zanjó, lamentando que "si cortas la frase un poquito pueden hacerse múltiples interpretaciones".



El técnico de Careñes hizo estas reflexiones sobre el derbi en una rueda de prensa previa al partido de este viernes ante el Cádiz en el que se detuvo a analizar las situaciones concretas de varios futbolistas de su plantilla.



En ese sentido, se responsabilizó del ostracismo de Ander Capa, un jugador que termina contrato al final de la temporada que era titular con Gaizka Garitano y que en esta temporada no ha jugado ni un minuto oficial.



"Cualquier decisión con cualquier futbolista que tengo a mi disposición es únicamente mía", dijo, descartando que la falta de oportunidades de Capa se deba a un orden del club en el marco de las negociaciones para su renovación



En ese sentido, achacó la ausencia de del portugalujo a la buena temporada que está realizando en el lateral derecho Íñigo Lekue. También desveló que en ese puesto al inicio del curso, Capa era "la segunda opción" tras Oscar de Marcos.



"Lekue con su rendimiento se ha encargado de demostrar que es un jugador válido para el Athletic. Su buen hacer a nivel profesional y personal le ha dado su premio. No hay ningún secreto. Todos los jugadores saben el porqué de su situación", dijo, avanzando que si Capa pide marcharse en el próximo mercado de invierno lo valoraría.



"Es una situación puntual, en enero veremos sus inquietudes. Lo primero que hago es escuchar y tras ello miramos la mejor solución. Si un futbolista no juega, bastante sufre ya. Y si algún futbolista considera que quiere modificar su situación hablamos y dialogamos de forma sincera y tomamos un decisión", explicó.



Por otro lado, aseguró que no está siguiendo la buena trayectoria que están llevando los cedidos Íñigo Córdoba e Íñigo Vicente en la liga holandesa y el Mirándes, respectivamente. "Mentiría si dijese que les estoy siguiendo a nivel visual, pero sí me alegro mucho de que les vaya bien por ellos, que con nosotros tuvieron un comportamiento ejemplar, y porque es mejor para el Athletic", añadió.