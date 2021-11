Oihan Sancet: ?Entrar en Europa es un objetivo?

Oihan Sancet (Pamplona, Navarra, 2000) vive su temporada de consagración en la élite en una nueva posición. Del centro del campo a la delantera a las órdenes de Marcelino. A su Athletic Club le piden goles y él se los pide a sí mismo. Serán clave a la hora de lograr el "objetivo" de volver a Europa para un club que, según reconoce en una entrevista con EFE, es "único".

Sancet estaba llamado a ser uno de los fijos en la actual generación de España sub 21, pero una lesión de rodilla se lo impidió hasta ahora. "Está olvidado", asegura en una charla con EFE antes de viajar a Malta, donde este viernes (20:45 horas CET) podría volver a enfundarse la camiseta de la selección.



Pregunta: Por fin con la sub-21, porque Luis contaba con usted pero una lesión no le había permitido estar.

Respuesta: Sí. La primera convocatoria me tuve que marchar por una lesión en la rodilla que se alargó más de la cuenta y a la segunda tampoco pude venir. Ahora ya estoy aquí y muy contento.



P: ¿La rodilla bien?

R: Sí, no me molesta nada. Está olvidado. Hace dos años y medio o casi tres fue una lesión del cruzado, pero me operaron y eso se olvidó ya. En el partido contra el Celta me dieron un golpe que me tocó un poco el ligamento, pero de menos gravedad.



P: ¿Le obligó a cambiar su fútbol la lesión de rodilla?

R: No, una vez que recuperas olvidas la lesión y haces las cosas como venías haciéndolas.



P: ¿Había jugado de delantero antes?

R: No. Toda mi vida había jugado en el medio, más de ?8?. Cuando subí al primer equipo me pusieron un poco más arriba, hasta la mediapunta. Y ahora en la punta.



P: ¿Qué pensó cuando Marcelino le dijo que iba a jugar arriba en el 4-4-2?

R: Bueno, con el anterior entrenador estaba algo acostumbrado porque había jugado de media punta, pero en esta es más un delantero pero descolgándote; algo nuevo para mí. Con él a muerte y a adaptarme en la posición.



P: ¿Se fijó en alguien para coger conceptos de su nueva posición?

R: Sí, siempre te fijas. En este caso, Raúl García porque juega en esa posición y ver cómo puedes hacerlo bien cuando te toca a ti.



P: Esa derrota contra el Cádiz en casa antes del parón dolió, ¿no?

R: Sí. No hicimos las cosas bien y se nos complicó desde el principio cuando nos metieron gol muy pronto y se encerraron atrás. Es un partido que tenemos que olvidar y pensar en el siguiente porque no queda otra. Había mucha ilusión porque si ganábamos entrábamos en puestos europeos y contra un rival al que, a priori, tienes que ganar en casa, con tu gente. Se esperaba algo más y no pudo ser.



P: Solo Getafe y Alavés marcan menos goles que vosotros en este primer tercio de LaLiga; es la gran crítica que se le hace al Athletic. ¿Cómo lo vive?

R: Es algo que se nos resiste un poco. Creo que no hacemos muchas ocasiones y eso nos impide luego meter goles. Tenemos que seguir trabajando en ello, no queda otra.



P: Ahora que actúa como delantero, se le medirá por los goles. ¿Se pone algún número?

R: Sí, al final me tengo que pedir goles; el mediapunta tiene que hacerlo. Pienso y trabajo en ello, pero no me pongo un número exacto, aunque lo tengo mucho en cuenta.



P: ¿Es Europa un objetivo real para el Athletic esta temporada?

R: Sí. Europa, estar lo más alto posible en la tabla? nosotros vamos partido a partido y después de eso estar arriba; pero está claro que entrar en Europa es un objetivo claro.



P: Uno de los ayudantes de Luis de la Fuente para esta concentración es Julen Guerrero, supongo que esto debe ser especial para usted.

R: Por supuesto, es una leyenda del fútbol y del Athletic y te hace ilusión. Nosotros como jugadores del Athletic lo tenemos de referente.



P: ¿Se ve algo reflejado en él o le ha pedido ayuda en algo?

R: Claro que le pido ayuda. Cuando tengo dudas de algo, de un posicionamiento.



P: Ha hablado de que Julen es una leyenda del Athletic, un club que tiene ese sentimiento de pertenencia. Algo único en el fútbol.

R: No he pasado por muchos equipos, pero por lo que vivo dentro del club, es único. Es un equipo que es una familia. Todos somos del País Vasco, del norte, y hay mucha unión y confianza entre todos.



P: Recientemente dijo que "lo que te define es la persona que eres". ¿Es una filosofía de vida?

R: Eso es algo que no me va a cambiar nunca. Tú eres una persona y porque juegues al fútbol o tengas dinero o fama no debes de cambiar y hay que mantener a la gente que siempre has tenido cerca.



P: Tiene tatuados el '3' y el '4' en dos dedos porque fue el dorsal de su debut. ¿Qué tatuaje del ámbito futbolístico le gustaría hacerse en el futuro?

R: Ahora mismo no sé si me tatuaré, pero me gusta recordarme momentos bonitos de mi vida con un tatuaje.