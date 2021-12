Marcelino defiende al Athletic y confía en reaccionar ante "un Sevilla enrabietado, solvente y poderoso"

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, considera que la "eficacia" goleadora es el único "factor del juego" que necesita mejorar su equipo para acabar con la racha de siete jornadas consecutivas sin ganar que encadena y se mostró "convencido" de que "insistiendo" esa dinámica "va a cambiar" a partir de este sábado con la visita de un Sevilla FC al que ni mucho menos espera débil por las bajas y el mazazo del fracaso en Champions.

El asturiano argumentó que esa escasa eficacia se contrapone a otros datos que reflejan que el Athletic "es el que más corre y a más alta intensidad, además de ser el menos goleado de LaLiga junto al Sevilla FC" y está entre los cinco primeros en "llegadas al área rival, posesión en campo contrario y centros al área". "La respuesta sólo tiene un camino y la sabemos todos, otra cosa es que queramos sacar de aquí o allí. Somos el equipo 20 de LaLiga en eficacia en el remate", admitió el técnico el la rueda de prensa previa al partido del sábado en San Mamés.

"Defiendo a mis jugadores porque esos son los números. No tendremos el mejor ataque, pero a final de temporada tampoco seremos el peor. Es cuestión de insistir, de aumentar ese atrevimiento, decisión y agresividad de cara a la portería rival porque eso nos va a facilitar meter mas goles. Ése es el camino", insistió. "Creo que vamos a ofrecer rendimiento muy alto. Luego el detalle del acierto determinará el resultado final", incidió.

Con ese optimismo, Marcelino encara el partido frente a un Sevilla FC "muy físico y poderoso" al que espera "enrabietado" tras quedar eliminado de la Liga de Campeones y con "experiencia" y "amor propio" suficientes como para que no les afecte en la 'Catedral'. "El Sevilla tiene una fiabilidad muy grande en LaLiga. Son competiciones diferentes y seguro que los futbolistas y el club están afectados por no haber pasado, pero tienen mucha experiencia. Espero a un Sevilla sólido y tremendamente solvente".

Marcelino añadió que, a pesar de esta mala racha de resultados, no siente "presión" y entiende que "cuando no ganas es normal que haya críticas" al entrenador. Subrayó además que esas críticas ni "afectan" a su "estado de ánimo" ni le "generan dudas" en su manera de trabajar. Tampoco cree que esa inercia afecte a sus futbolistas porque: "Si ves que en la mayoría de los partidos eres superior a rival o tienes el mismo nivel, eso te otorga una confianza".

"Sólo llevamos 13 goles a favor en 16 partidos y de esa manera estás encaminado como máximo a empatar muchos partidos. A pesar de eso el equipo compite y muestra una eficacia defensiva enorme. Los jugadores perciben que siempre hay opciones de ganar, aunque nos falta ese punto", insistió. Señaló además que su percepción sobre el estado de ánimo de los seguidores es que "la afición está volcada con su equipo en todos los partidos", incluso en el encuentro frente al Cádiz CF, "el peor" realizado esta temporada.

"La afición es sabia y si ve que no hay intención de luchar y de ganar tendría dos formas de actuar, el silencio o el silbido. Hasta el día de hoy no he visto eso", apostilló.