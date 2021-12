Muniain reclama un penalti en el área del Sevilla: "Si el defensor te arrolla..."

Iker Muniain cree que en "la jugada polémica" de la primera mitad hubo penalti a favor del Athletic, ya que, aunque él dispara primero a gol, luego le derriba el defensor hasta el punto de que le hace una herida a la altura del gemelo.

"Sí que he ido a pedirle explicaciones (al árbitro). Sí impacto la pelota primero, pero luego el defensor me impacta en la tibia. (El árbitro) me dijo que no me había impedido rematar. Pero si el jugador te arrolla es penalti. Que yo impacte primero a la pelota no permite al defensor me arrolle", dijo el capitán del Athletic.

Muniain, en todo caso, asume que "es muy difícil arbitrar. Lo habrán visto en el VAR y no les habrá parecido. Pero son jugadas que pueden cambiar resultados y partidos", consideró.

Ya sobre la derrota ante el Sevilla en un partido más con muchas claras ocasiones marcadas, el navarro dijo que en la plantilla rojiblanca "la sensación ahora mismo es de impotencia, de rabia e impotencia".

"Todo el mundo está viendo lo que generamos. Entre el poco acierto y la mala suerte no logramos marcar. Poca explicación tiene. Son dinámicas, pero estamos seguros de que puede cambiar y vamos a seguir insistiendo. Por insistir no va a quedar", añadió, "consciente", por otro lado, de que si el Athletic "no suma de tres en tres, los rivales" europeos "se escapan" en la tabla.