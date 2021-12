Marcelino: "El balón no quiere entrar, es muy cruel"

Bilbao, 11 dic (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, lamentó que, a pesar del "extraordinario" partido que realizó su equipo frente al Sevilla, el balón "no quiere entrar" y eso provoca que sea "muy cruel" el escaso rendimiento "en puntos" que están obteniendo sus futbolistas en las últimas semanas.



"La eficacia en muchos casos tiene un componente de suerte que es evidente que no tenemos. Es así, el balón no quiere entrar. El primer tiempo fue increíble porque tuvimos ocasiones de todas las maneras y ahí están los datos de nuestra superioridad sobre el rival", explicó



El técnico comentó que al acabar el partido dio la "enhorabuena" a sus futbolistas porque "es difícil someter a un equipo como el Sevilla" como hizo el Athletic en el primer tiempo. Y en la segunda parte "el equipo siguió, demostró que quiere y que va", añadió.



"Solo puedo alabar el trabajo, el juego y el creer de los futbolistas. El equipo demuestra que quiere y lo único que falta es finalizar para ponerle la guinda. Creo que esto no se puede prolongar. Tenemos que tener fe y convencimiento que esta racha va a cambiar", insistió.



Por último, cuestionado sobre la acción en la que sus jugadores reclamaron un posible penalti sobre Iker Muniain en la primera parte admitió que no vio la jugada, pero sí reconoció que le "este árbitro", Hernández Hernández, le "gusta muy poco".



"Si un arbitro no ve penalti y el VAR tampoco aunque yo percibiera que es de otra forma no tengo argumentos para rebatirlo. No se por qué en un contacto que es evidente que lo hubo no se pitó penalti. No tengo explicación", explicó.