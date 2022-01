Marcelino: "No hubiésemos elegido al Barça, pero ellos tampoco a nosotros"

Bilbao, 8 ene (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, admitió que "no hubiese elegido" al FC Barcelona como el rival de octavos de final de la Copa del Rey, que fue lo que deparó el sorteo, pero también cree que el conjunto azulgrana "tampoco" hubiese elegido al equipo bilbaíno.

"Es que me encuentro siempre con ellos, chico. No sé cuántas veces me he enfrentado al Barça en Copa. Y ahora una vez más y ya en octavos", fue lo primero que dijo Marcelino al respecto del sorteo copero en la rueda de prensa previa al choque liguero de este domingo frente al Alavés en Mendizorroza, ante lo cansado de medirse continuamente al Barcelona.

"Por supuesto que no les hubiéramos elegido, pero creo que ellos tampoco nos hubieran elegido a nosotros. Aunque había para ellos otras opciones de más dificultad que la nuestra", apuntó.

El técnico asturiano, de todos modos, avanzó "un partido superbonito" en San Mamés en una eliminatoria que no cree que iguale del todo que sea a un solo encuentro. "Más que igualar, puede disminuir la distancia, pero comparar al Athletic con el Barça no sería del todo justo. Hay una gran diferencia entre ambos clubes", consideró.

A pesar de ello, tiene claro que el Athletic está "en condiciones de competir con cualquier rival, como así lo está demostrando en la competición", y adelantó que en esa eliminatoria saldrán al campo "con el único ánimo de ganar", aún "sabiendo de la dificultad" que conlleva.

De todos modos, recordó que, como queda semana y media para ese encuentro contra el Barcelona, a su equipo ahora le "interesa mucho más el Alavés" en el encuentro de este domingo.

Y también recordó que tendrán "muchos acontecimiento importantes" previos, entre ellos una Supercopa de España, en la que el Athletic "defiende el título". "Defendemos nuestro título de Supercopa, que no se nos olvide que somos los campeones de esa competición", reivindicó la gran victoria de la temporada pasada ganando al Real Madrid en semifinales y al Barcelona en la final.