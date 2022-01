Ferran: "Hemos tenido errores pero vamos por el buen camino"

Bilbao, 20 ene (EFE).- El jugador del FC Barcelona Ferran Torres admitió que su equipo ha cometido "errores" esta noche en San Mamés para quedar eliminado de la Copa del Rey, pero cree que, a pesar de la derrota 3-2, va "por buen camino".

"Sabíamos el rival que teníamos enfrente y hemos hecho un buen partido y, aunque hemos tenido errores, creo que vamos por el buen camino", dijo a los micrófonos de Telecinco el jugador valenciano, que ha querido "darle la enhorabuena al Athletic" por su triunfo.

"Estamos recuperando gente que vienen de estar lesionados, aunque creo que Ansu ha vuelto a recaer", lamentó un Ferran que cree que el Barcelona debe "seguir trabajando y los resultados llegarán".

Sobre el penalti que dio origen al 3-2, dijo que no ha visto la acción repetida; por lo que no puede decir si fue o no.

Ferran, autor del 1-1, asume que la temporada "esta siendo complicada" para su equipo, pero cree que tiene "jugadores para sacarla adelante y la sacaremos adelante".