Yuri: "Ha habido comentarios sobre mi lesión que no me han gustado"

Bilbao, 27 ene (EFE).- El jugador del Athletic Club Yuri Berchiche confesó sentirse "muy feliz" tras recuperarse de unos problemas físicos de pubis y de talón que le han mantenido fuera del equipo durante casi nueve meses, si bien se mostró dolido con "ciertos comentarios" sobre esa lesión que no le gustaron.

"Venía con la intención de entrar con la escopeta cargada, pero en el último momento he pensado que no merece la pena. Pero ha habido ciertos comentarios hacia mí y mi lesión que no me han gustado. Es lo máximo que voy a decir", dijo el futbolista en la rueda de prensa que ofreció este jueves en Lezama.

Yuri confesó que esos problemas de pubis que arrastró durante la pasada campaña, a los que se sumó anteriormente el covid del que tuvo secuelas durante varia semanas, le han hecho pasado "el peor año" de su vida.

Explicó que tras la final de Copa frente al Barça, su último partido, decidió junto a los servicios médicos optar por un "tratamiento conservador" para solucionar esas molestias "que no funcionó".

"Lo último que quiere un jugador es que te operen. Intentamos todos los medios, pero al final decidimos operarnos y fue la mejor decisión. Fue una pena no haberme operado antes, pero nunca sabes. No hay que darle más vueltas. Ha sucedido así y ya está", explicó.

No quiso concretar Yuri si uno de esos comentarios sobre su lesión que le molestaron fueron las palabras de Marcelino en pretemporada en las que técnico aseguró que no entendía que un futbolista que no había jugado desde abril se operara en julio y que opinaba que en su caso se debía de haber "actuado de otra manera".

"Cuando no ves la luz al final del túnel se te pasan muchas cosas por la cabeza y hay comentarios que no me hicieron gracia, pero ya es agua pasada", generalizó antes de asegurar que se encuentra ya "muy bien", incluso "mejor de lo que esperaba".

"Quitarme de encima este tema del pubis ha sido una liberación tremenda. Este último año y medio he entrenado con un dolores muy grandes, infiltrándome, y eso psicológicamente también te hace daño. Ahora estoy pleno de confianza. Obviamente me falta, pero tengo buenas sensaciones", se felicitó.

Admitió también que en su primer partido como titular después de reaparecer, la eliminatoria copera de la pasada semana frente al Barcelona, sintió los "nervios y esas mariposas en el estómago que hacía tiempo que no sentía".

"Antes de llegar al campo notaba esa presión de no jugar desde hace tanto tiempo y ese reencuentro con el público. Me encontré bien y fue una noche mágica. Con nuestra afición somos más fuertes, los sentimos como uno más y el jueves se tiene que volver a notar contra el Madrid", explicó en relación el choque copero ante los blancos.

Yuri destacó que los dos partidos de liga frente al equipo de Carlo Ancelotti, en los que el Athletic "mereció muchísimo más", evidenciaron que pueden "hacerle frente" y señaló que si finalmente Casemiro, Militao, Rodrygo y Vinicius no pueden estar en Bilbao por sus compromisos con Brasil será "mejor" para el cuadro rojiblanco.

"Llegamos en nuestro mejor momento y el factor campo va a jugar a nuestro favor. Este último mes el equipo ha dado un salto de calidad y por supuesto que le veo capacitado para superar la ronda. Espero que a la tercera vaya la vencida", deseó.