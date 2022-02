Bordalás-Marcelino, la relación baja su voltaje y las trayectorias se acercan

Valencia, 8 feb (EFE).- El emparejamiento entre el Athletic Club y el Valencia en la semifinal de la Copa del Rey supondrá también el reencuentro de Marcelino García Toral y José Bordalás, dos técnicos cuya relación fue muy tensa cuando el primero entrenaba al club de Mestalla y el segundo al Getafe y ahora es más cordial y cuya trayectoria en la entidad valencianista empieza a tener puntos en común.

La eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey de 2019 entre el Valencia y el Getafe desencadenó un cruce de declaraciones entre ambos. La tensión empezó en la previa de la ida, cuando el técnico asturiano aludió en sala de prensa al juego duro del equipo madrileño.

En la comparecencia postpartido, tras haber vencido su equipo por 1-0, Bordalás retomó el tema. ?Yo no tengo nada con ningún entrenador. Yo sí que he visto que Marcelino ha tenido problemas con muchos entrenadores. Ya sabéis lo que dijo Jürgen Klopp en el último enfrentamiento que tuvo con él. No tengo nada más que decir", apuntó en referencias a unas declaraciones del técnico alemán en las que dijo que no sería como él ?ni un segundo? de su vida.

El vibrante y polémico desenlace del cruce, con la clasificación del equipo valenciano gracias a dos tantos de Rodrigo Moreno en el añadido y una tangana final no hizo sino aumentar la tensión, evitando ambos técnicos saludarse.

El despido de Marcelino por parte del Valencia al arrancar la siguiente campaña pese a haber conquistado finalmente esa Copa del Rey dio tiempo a que los ánimos se relajaran. Ya con el asturiano en el Athletic, se reencontraron hace ahora un año con un 5-1 a favor del equipo bilbaíno cuando aún Bordalás estaba en el Getafe.

Pero fue la visita del Athletic a Mestalla el pasado mes de septiembre la que restableció cierta cordialidad en las relaciones. Los dos entrenadores se saludaron con los medios como testigos antes de arrancar el choque y Bordalás asistió al caluroso recibimiento que se le dio a Marcelino, que volvía por primera vez a la que fue su casa.

Con la contratación de Bordalás, el Valencia, sin nombrarlo, quería un entrenador que ejerciera de líder como hizo Marcelino y el alicantino se ha ganado el respeto de una plantilla en la que aún quedan muchos jugadores que estuvieron muy unidos al técnico asturiano.

Además, en las últimas semanas, a raíz del mercado de invierno, se ha producido un enfriamiento de las relaciones entre Bordalás y los directivos del club, algo que también vivió Marcelino en sus últimos meses en la entidad y que acabó por provocar su despido.