Raúl García: "Es difícil cuando no se quiere jugar"

Bilbao, 10 feb (EFE).- Raúl García cree que "cuando no se quiere jugar es difícil" que se vea "un partido con intensidad y ritmo" como buscaba el Athletic en el 1-1 de este jueves en San Mamés en la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia.

"Lo que se ha visto. Queríamos un partido de intensidad y ritmo, que se juegue, y se ha propuesto lo contrario. Es difícil cuando no se quiere jugar, pero vamos allí con ilusión y confianza de ganar y seguro que será así", dijo el delantero navarro a DAZN.

"Sabemos que somos un equipo que físicamente nos gusta que haya ritmo y al final no se ha podido. ¿Por culpa de quién? No lo sé, pero a nosotros no nos va. Pero el equipo ha podido hacer más. Hay que hacer autocrítica y pensar que en el próximo partido vamos a ir a por ello", apuntó.

Y respecto a si el partido ha resultado bronco, Raúl García contestó: "Los minutos de juego están ahí, los puedes comprobar. A nosotros nos gusta que haya muchos minutos de juego y ritmo, pero hoy no se ha podido".

"Intentamos hacer lo que podemos, pero lo primero es hacer autocrítica y pensar en el siguiente partido porque ahora viene un partido de liga, tenemos que seguir la dinámica, y cuando llegue la vuelta ya la prepararemos", añadió.