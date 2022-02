Dani García: "Marcelino es el mejor entrenador que puede tener el Athletic"

Bilbao, 18 feb (EFE).- El jugador Dani García subrayó que el actual técnico, Marcelino García Toral, es "el mejor entrenador que puede tener el Athletic" y, por ello, expresó su deseo de que tanto el asturiano como su cuerpo técnico, que tienen "un nivel muy alto, se queden muchos años" en el club rojiblanco.

"Es el que más me ha exigido en el día a día. He tenido grandes entrenadores como Gaizka (Garitano) o (José Luis) Mendilibar, pero la mejora individual que he tenido con Marcelino ha sido muy grande y, además, me ha hecho coger confianza", destacó el centrocampista en la rueda de prensa que ofreció este viernes en Lezama.

El guipuzcoano valoró también muy positivamente la ampliación de su contrato hasta 2024 anunciada el pasado miércoles, una meta que se fijó "desde principio de temporada" y que considera que se "ha ganado con creces".

"Ha sido todo muy rápido porque me quería quedar aquí, aunque cuando se va demorando estás intranquilo si no ves el futuro solucionado. Mi primer objetivo era ganarme la confianza del entrenador y luego seguir en el Athletic. Así que estoy muy contento", explicó.

También se mostró satisfecho de la prórroga por dos años y aclaró que si la oferta del club hubiera sido de solo una temporada hubiera "tomado otras opciones" porque "la carrera de un futbolista es corta".

"Pero nos pusimos de acuerdo en dos años y todos felices. Cuando estás jugando todo es normal que se cree interés en otros equipos, pero tenía claro cuál era mi principal objetivo", incidió cuando se le cuestionó sobre si disponía de ofertas de otros clubes.

Por otro lado, a nivel colectivo el medio centro de Zumarraga destacó que el Athletic está haciendo un "fútbol atractivo", aunque admitió que la derrota del pasado lunes en Mallorca fue un "golpe bastante duro" del que esperan resarcirse el próximo domingo en el derbi vasco de San Mamés frente a la Real Sociedad.

"Los derbis siempre son atractivos y nosotros estamos en un camino que ni arriba ni abajo. Por eso ganar el domingo nos haría engancharnos. Le damos la importancia que hay que dar siempre a un derbi, pero también porque son tres puntos muy importantes", dijo.

Reconoció, además, que los cinco días que van a disponer para preparar el encuentro, los primeros enfocados a "darle una vuelta a lo que pasó en Mallorca", les van a venir bien "para volver a coger conceptos" después de varias semanas cargadas de partidos en las que prácticamente solo han podido "jugar y descansar".

"Necesitábamos una semana así para llegar bien", apostilló antes de recalcar el "respeto" que considera ha habido "siempre" entre las aficiones en este duelo de rivalidad.

"Las aficiones se han comportado siempre bien y en el campo son partidos de intensidad, pero no se ven tanganas ni nada. Creo que el ambiente va a ser de respeto. Nosotros, cuando ganaron la Copa, les dimos la enhorabuena y les hicimos pasillo. No creo que por nuestra parte puedan decir que hemos tenido mal comportamiento", subrayó. EFE

