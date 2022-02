Bordalás: "No vamos a dejar que nos pisoteen, somos víctimas no verdugos"

València, 19 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró que defenderá a su equipo de las críticas que ha recibido tras el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Athletic e insistió en que si hubo un equipo perjudicado por el arbitraje fue el suyo por un penalti sobre Hugo Duro que entiende que fue claro.

"Nosotros estamos centrados en el día a día pero no somos ajenos. Me llama la atención que a falta de tantos días haya un intento de condicionar, porque no es otra cosa, igual que al acabar el partido hubo un intento de desviar la atención pero ya dije que si hay un equipo perjudicado fue el Valencia. No vamos a dejar que nos pisoteen de ninguna manera, obviamente, y más cuando todo lo que se está diciendo es falso", señaló.

Preguntado por el hecho de que el comité técnico de árbitros podría haber reconocido que había pena máxima sobre Duro como apuntan algunas informaciones, Bordalás dijo que si lo han hacho les "honra".

"No vamos a insistir en ello, pensamos en el presente, siempre creemos en la buena voluntad y en la gran profesionalidad de los árbitros. Estoy seguro de que quien pite en la vuelta lo hará francamente bien mas alla de que son personas y se pueden equivocar", señaló.

"Lo que no podemos aceptar por parte de los rivales es que le den la vuelta a la tortilla. Las víctimas somos nosotros y hacen un enfoque de que eres el verdugo, cuando has sido la víctima, eso es lo que no podemos tolerar. Nos sentimos respaldados por la afición, el club y por todos. Vamos a ser una piña para intentar ganar como lo hará el Athletic pero los partidos se ganan en el verde", recalcó.

En la rueda de prensa previa al encuentro liguero ante el Barcelona, el técnico expresó todo su apoyo al club y al embajador de la entidad Ricardo Arias, que salió a defender el estilo de juego del equipo en ese choque.

Además, señaló que las críticas por el hecho de que su equipo tratara de controlar el juego con interrupciones si era necesario para conservar su buen resultado sólo tratan de tapar carencias de otros. "Es un comodín que tienen algunos para justificarse. Esa es la realidad", apuntó

"No conozco ningún equipo ni siquiera el Athletic que, cuando va ganado, se dé prisa. No conozco a ninguno. Si alguien conoce uno en la historia que me lo diga. En la eliminatoria en la que el Athletic eliminó al Barcelona cuando marcó el gol que le dio el pase a partir de ahí no se jugó, obviamente. Lo vemos cada partido", recalcó.

"No tenemos una forma de jugar distinta, tenemos nuestras sueñas es algo que se intentar para quitarle mérito a estos profesionales. Somos un equipo joven, estamos en un proceso, no nos va a desviar la atención nada", concluyó.