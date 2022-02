Un derbi mirando a Europa

Bilbao/San Sebastián, 19 feb (EFE).- Athletic Club y Real Sociedad se miden este domingo en San Mamés con la mirada puesta en Europa, donde está en plena eliminatoria ante el RB Leipzig un conjunto donostiarra también en posiciones continentales en LaLiga y donde quiere estar el equipo bilbaíno la próxima temporada.

En esas pretensiones de alcanzar una de las seis primeras plazas de la tabla, el Athletic sufrió un serio revés en la última jornada en su visita al Mallorca, ante el que cayó 3-2 en un choque muy decepcionante hasta para su técnico, Marcelino García Toral.

El técnico asturiano acabó desolado por la pérdida de un encuentro en el que los 'leones' podían haberse puesto a un punto de Europa, a dos de la Liga de Campeones y con la posibilidad de superar este domingo en la tabla a la Real en el más clásico de los derbis vascos.

No fue así y el Athletic también vio frenada su buena racha en 2022, un excepcional inicio de año con siete victorias, dos empates y una sola derrota en diez partidos disputados. La derrota fue la de la final de la Supercopa ante un Real Madrid al que, como también al FC Barcelona, eliminó en una Copa del Rey en el que buscará la tercera final consecutiva el 2 de marzo en Mestalla.

Para recibir a la Real, Marcelino recupera a varios jugadores importantes que no pudieron estar en el Visit Mallorca Estadi. El que más Íñigo Martínez, que se perdió el por sanción y al que sus compañeros echaron mucho en falta en uno de los peores choques en defensa de los rojiblancos en lo que va de curso.

También regresan Yeray Álvarez, el habitual acompañante de Íñigo en el centro de la defensa y quien aunque viajó a Palma no pudo jugar por problemas físicos; y Oscar de Marcos, este ya superado el positivo por covid que dio la semana anterior.

Asimismo, estará disponible para mañana Unai Vencedor, titular en el doble pivote junto al indiscutible Dani García, centrocampista guipuzcoano renovado esta semana hasta 2024.

En defensa, junto a Íñigo, Yeray y De Marcos estarán Unai Simón bajo palos y probablemente Yuri Bechiche en defensa; en el doble pivote, si no juega Vencedor en principio lo haría Mikel Vesga; y en ataque tiene la plaza casi segura en las bandas Alex Berenguer, la derecha, y el capitán Iker Muniain, la izquierda.

Para los dos puestos más adelantados, el técnico de Careñes elegirá entre Raúl García, goleador en los dos últimos partidos, Oihan Sancet e Iñaki Williams. Son bajas los jóvenes Oier Zarraga, por sanción, Nico Williams, por lesión, y Ander Capa, por covid.

La Real, por su parte, se presenta en San Mamés con importantes bajas y empujada por los buenos resultados con una sola derrota en 2022 para buscar un triunfo que le asiente en las plazas europeas y, de paso, alejar a un Athletic que tiene a cuatro puntos.

Los donostiarras tienen seguras las bajas de Adnan Januzaj, Diego Rico, Nacho Monreal, Carlos Fernández y Ander Barrenetxea y entre algodones a Alex Isak, ausente en el compromiso europeo ante el Leipzig este jueves.

Imanol Alguacil tendrá que recurrir al filial y exprimir a futbolistas que lo están jugando todo en los últimos encuentros como Mikel Oyarzabal, Portu o Mikel Merino, mientras persisten las dudas sobre el estado físico de un David Silva que fue reservado en Alemania y que vio todo el partido desde el banquillo.

San Mamés es un escenario más que favorable para los donostiarras, solo han perdido tres partidos en sus últimas diez visitas y la Real manda claramente en el historial de enfrentamientos de la última década.

La pasada temporada fue redonda para los guipuzcoanos, que empataron en San Sebastián, ganaron en Bilbao y se adjudicaron la final de Copa, de la edición 2020, retrasada un año, ante su gran rival.

No habrá en esta ocasión seguidores del equipo txuri urdin en el estadio rojiblanco, ya que el club vizcaíno no envió billetes a San Sebastián porque el tope del aforo permitido por las restricciones sanitarias, un 85 por ciento, los ocupan sus socios y abonados. Y, por ello, no ha puesto ninguna entrada a la venta.

Además, la Real devolvió las 150 entradas de protocolo recibidas y el Athletic las repartió entre sus peñistas.

- Alineaciones probables.

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Berenguer, Vencedor, Dani García, Muniain; Sancet, Raúl García.

Real Sociedad: Ryan o Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Aihen Muñoz; Zubimendi, Merino, Rafinha; Portu, Oyarzabal, Sorloth.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Árbitro VAR: Antonio Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: San Mamés.

Hora: 21.00 CET (20.00 GMT).