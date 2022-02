Marcelino: "No seré yo quien eche más leña al fuego"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, subrayó su intención de "evitar cualquier tipo de polémica" en relación al partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey frente al Valencia el próximo 2 de marzo en Mestalla y aseguró que él no será "quien eche más leña al fuego".

"Dos no discuten si uno no quiere y yo no voy a discutir", recalcó el técnico asturiano cuando se le informó en la rueda de prensa previa al derbi de mañana frente a la Real Sociedad de las declaraciones de José Bordalás en las que el técnico del Valencia aseguraba hoy que no iba a dejar que "pisoteen" a su equipo.

"Respeto lo que pueda decir Bordalás, pero no estoy pendiente de lo que dicen el resto de entrenadores. Respeto muchísimo y tendré toda mi vida un gran cariño al club, afición y futbolistas (del Valencia) y lo único que quiero es evitar cualquier tipo de polémica", recalcó.

Marcelino entiende que el club 'che' "esté enfadado" con el cambio del viernes al sábado de su partido en Mallorca previo a la semifinal, una decisión que al Athletic "no le cambia nada" y que calificó como "una improvisación más" de LaLiga.

"Cuando hablamos lo hacemos de nuestro descanso, no del de los demás. Somos el único de los cuatro semifinalistas que va a jugar con 72 horas de intervalo y eso es una evidencia. Una liga profesional debía de tener en cuenta esta situación para igualar las condiciones de todos y evitar este tipo de suspicacias", recalcó.

No cree el asturiano que se produzca un nuevo cambio de horarios en los partidos ligueros de Athletic o Valencia porque "parecería casi un chiste". "No vamos a estar cambiando cada día. Las cosas deben pensarse antes de ejecutarse. Nosotros tenemos asumido que vamos a jugar el domingo y el miércoles y buscaremos soluciones para encarar los dos partidos de la mejor manera", incidió.