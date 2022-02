Gil Manzano dirigirá el Valencia-Athletic

Madrid, 28 feb (EFE).- Jesús Gil Manzano, del Comité Extremeño, ha sido designado para dirigir el Valencia-Athletic, encuentro de vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

Gil Manzano estará auxiliado en las bandas por Diego Barbero Sevilla (Comité Andaluz) y Javier Martínez Nicolás (C. Murciano); el cuarto árbitro será Pedro Eugenio Muñoz Piedra (C. Madrileño); y en el VAR estarán Xavier Estrada Fernández (C. Catalán) y Santiago Jaime Latre (C. Aragonés).

El encuentro se disputará el miércoles a partir de las 21.30 horas. En la ida, en San Mamés, Athletic y Valencia empataron a un tanto.