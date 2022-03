Williams confiesa que ha pasado "dos días muy duros" tras caer en Mestalla

Bilbao, 4 mar (EFE).- Iñaki Williams ha confesado que ha pasado "dos días muy duros" tras la derrota del Athletic Club el miércoles en Mestalla ante el Valencia que dejó al conjunto rojiblanco sin la que hubiese sido su tercera final de Copa del Rey consecutiva.

En redes sociales, Williams desvela también que no ha dejado "de darle vueltas a situaciones del partido", probablemente refiriéndose a la gran ocasión que tuvo poco antes de que Gonçalo Guedes lograse el tanto del Valencia que decidió el encuentro y dio el billete a la final al conjunto che.

"Han sido dos días muy duros. Solo quiero dar las gracias a todas esas personas que me brindan su apoyo incondicional", dice el delantero bilbaíno en sus cuentas oficiales.

"Ha sido un palo muy duro porque tenía y teníamos muchas ilusiones puestas en esta Copa. Uno no deja de darle vueltas a situaciones del partido, pero sé que esto me va a hacer más fuerte", añade el mayor de los hermanos Williams, quien, no obstante, está convencido de que su equipo volverá a lograr victorias destacadas.

"Sé que volveremos, porque somos el Athletic, somos una familia y cuando la familia está unida, todo es más fácil. Por vosotros, por nosotros. Siempre Aupa Athletic", finaliza el jugador rojiblanco.