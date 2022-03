Lista de 21 en el Athletic para visitar al Betis, con dos bajas de última hora

El técnico del cuadro bilbaíno, Marcelino García Toral, ha confirmado dos lesiones inesperadas que se unen a las bajas ya esperadas de Dani García y de Julen Agirrezabala para el duelo en el Benito Villamarín

Íñigo Martínez y Ander Capa, en ambos casos por sendas sobrecargas musculares, se han sumado a la baja conocida de Dani García, en su caso por una pubalgia, en el Athletic Club para visitar este domingo en partido liguero al Real Betis en el Benito Villamarín.

La ausencia de Capa, cuya sobrecarga está localizada en "la musculatura del glúteo del lado derecho", según ha informado el club rojiblanco, se ha conocido este mismo sábado. A Iñigo Martínez, cuya dolencia se encuentra en la musculatura isquiosural de la pierna derecha, se le esperaba disponible a pesar de haber tenido que ser sustituido en el último partido liguero el lunes ante el Levante en San Mamés.

La baja de Dani García, por su parte, será hasta "después del parón" liguero del último fin de semana de este mes de marzo, según avanzó el entrenador, Marcelino García Toral, en el rueda de prensa previa al choque de mañana contra el Betis en el Benito Villamarín.

"Pensamos que lo de Íñigo es una lesión leve y que no tardará en estar; lo mismo que Dani, aunque es muy posible que no pueda estar hasta después del parón; y Capa sigue con molestias en la cadera, pero quizá la próxima semana disponible para entrenar", dijo Marcelino al respecto de los tres jugadores que "no están disponibles".

Sobre la posibilidad de que Dani pueda ser intervenido para solucionar sus problemas de pubalgia, el técnico asturiano no se mojó: "No entiendo de eso, lo que quiero es tener a todos disponibles y en cuanto (Dani) pueda estar entrenando en dinámica del equipo normal mejor. No sé cuál es el procedimiento. A ver como va el transcurso de su lesión", añadió.



Así, con esas tres bajas y la del meta Julen Agirrezabala, que en liga en fin de semana suele jugar con el Bilbao Athletic y además no pudo estar disponible frente al Levante por un "esguince leve en la articulación acromio-clavicular izquierda", la convocatoria de Marcelino para el encuentro contra el Betis está compuesta por los 21 futbolistas de la primera plantilla que tiene el técnico en condiciones.

Esos 21 jugadores son: Unai Simón; Oscar de Marcos, Yeray Álvarez, Daniel Vivian, Yuri Berchiche; Alex Berenguer, Unai Vencedor, Mikel Vesga, Iker Muniain; Oihan Sancet e Iñaki Williams; Jokin Ezkieta, Íñigo Lekue, Unai Núñez, Mikel Balenziaga, Alex Petxarroman, Oier Zarraga, Nico Williams, Raúl García, Asier Villalibre y Nico Serrano.