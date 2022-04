Sancet: "Mi idea es estar en el Athletic todos los años posibles"

Bilbao, 6 abr (EFE).- Oihan Sancet, jugador del Athletic Club, confesó su deseo de "estar todos los años posibles" en el equipo rojiblanco y "dar muchas alegrías" a sus aficionados, a los que agradeció "el cariño" que le expresaron cuando fue sustituido el pasado domingo en el partido frente al Elche.

"Estoy muy contento aquí. Llevo muchos años, es el club que me ha hecho llegar a Primera División y no tengo más que palabras de agradecimiento. Mi idea es estar aquí todos los años posibles", señaló el navarro, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2024, en la rueda de prensa que ofreció en Lezama.

Sancet considera que la actual es la mejor de las tres temporadas que suma en el primer equipo y confesó que está "muy contento" de su rendimiento y "cómodo" en la posición de segundo delantero en la que le ha ubicado el técnico Marcelino, más adelantada de la que había desempeñado hasta ahora.

"Desde que hablé con él me he amoldado bien y me encuentro muy bien ahí", apuntó el de Mendillorri, que está teniendo su principal hándicap en los problemas de pubis que le vienen afectando desde hace varias semanas y que están obligando a dosificar su número de minutos.

"Es una lesión un poco rara. Hay días en los que estoy bien y otros no tanto. Depende del día las sensaciones son diferentes. Operar o no es un tema de los médicos, no entro en eso. De momento no nos planteamos esa opción sino trabajar para recuperarlo", explicó.

Por otro lado, y como expresaron también otros compañeros que pasaron por la sala de prensa de Lezama, Sancet manifestó su deseo de que el entrenador asturiano amplíe su contrato con el Athletic

"No sé que hará, pero sí puedo decir que está muy contento con nosotros y que nos transmite una confianza que le agradecemos. Nos encontramos muy bien con su fútbol. Será su decisión, pero nosotros estamos muy cómodos con él y queremos que siga un año más", dijo.

También fue cuestionado el navarro sobre las palabras del seleccionador, Luis Enrique Martínez, quien desveló que el jugador del Athletic es de su gusto y que está en una prelista de cara a futuros compromisos.

"Ahora me centro en el Athletic. Pensar en lo que pueda venir es un error. Primero es hacer bien las cosas aquí y luego si viene la selección o lo que sea lo recibiré con ilusión, pero por ahora centrado en el Athletic", insistió.

A nivel colectivo Sancet recalcó que el objetivo en esta recta final es alcanzar una plaza europea, sin descartar la sexta que ocupa ahora la Real Sociedad y que tienen a siete puntos.

La séptima, que daría ese premio si el Betis gana al Valencia en la final de Copa, podría arrebatársela el Athletic el sábado al Villarreal en caso de victoria en el Estadio de la Cerámica.

"Somos conscientes de que es un partido muy importante. Vamos a dejarnos la piel porque ganar nos daría un plus de motivación. ¿Sextos? Por supuesto. El objetivo es entrar en Europa y cuanto más arriba, mejor", incidió.