Marcelino: "A nivel deportivo la Supercopa tiene muchísimo más gancho"

Bilbao, 20 abr (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, se limitó a opinar sobre el "punto de vista deportivo" de los audios publicados entre Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y Gerard Piqué, defensa del Barcelona, y subrayó que la Supercopa tiene "muchísimo más gancho" con el nuevo formato.

"Es evidente que la Supercopa a nivel de competición ha ganado mucho. Antes parecía un torneo de verano y ahora es una competición donde intervienen los dos primeros de la liga y de la Copa y eso le otorga un nivel muy superior al que tenía", explicó el técnico asturiano en la sala de prensa de Lezama.

Marcelino recordó que el Athletic ganó la edición de 2021, de la que se sienten "orgullosos", después de ganar al Real Madrid y al Barcelona "con sus equipos titulares y en un momento de la temporada en el que compites para ganar". "Antes no se daba esa circunstancia, sobre todo para lo equipos muy grandes", apostilló.

"¿El procedimiento es el adecuado? Todo es mejorable, pero no me compete a mí porque no estuve en esas negociaciones y las personas que las hicieron son las responsables. Pero desde el punto de vista deportivo, me parece una competición con muchísimo más gancho del que tenía", concluyó.