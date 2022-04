Marcelino, sobre Capa: "Hay otros jugadores que me ofrecen más garantías"

Marcelino, sobre Capa: "Hay otros jugadores que me ofrecen más garantías"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, explicó que el motivo por el que Ander Capa no ha jugado ni un minuto en lo que va de temporada es que hay otros futbolistas que le "ofrecen más garantías" para ocupar la posición de lateral derecho.

"No digo que no entrene bien, pero creo que hay otros que entrenan mejor y me ofrecen mas garantías. Es simplemente eso. Los entrenadores tenemos nuestras preferencias. Vemos y analizamos los entrenamientos, sacamos conclusiones y desde ahí decidimos. Es muy sencillo", recalcó.

Cuestionado sobre esa nula participación de Capa desde su última aparición el 25 de abril del pasado año, en un partido frente al Atlético de Madrid, su rival también mañana en San Mamés, Marcelino recordó que al comienzo de temporada tenía "un problema" al disponer de cuatro jugadores para la demarcación de lateral derecho.

"Se da la circunstancia de que tres -De Marcos, Capa y Petxarroman- se lesionan. Juega uno -Lekue- y ese uno rinde. Además en un engranaje defensivo que funciona muy correctamente y en la mayoría de los partidos juegan los mismos", explicó.

"Después, el que en principio iba a ser lateral titular, De Marcos, también ocupa banquillo. Pasan los meses y en ese tiempo los jugadores entrenan. Yo tengo que intentar ser justo y poner a los que considero mejores en un grupo defensivo que, lo dicen los números, es de los mejores en Primera División. Es muy simple", incidió.