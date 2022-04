La "posibilidad de volver a España" de Javi Martínez

El campeón del mundo con España en 2010, el actual jugador del Qatar Sports Club analiza su carrera

Javi Martínez, actual jugador del Qatar Sports Club y campeón del mundo con España en 2010, ha repasado su carrera en El Larguero de la Cadena Ser, donde, entre otras muchas cuestiones, ha tratado la posibilidad de volver a LaLiga que manejó cuando abandonó el Bayern.

"Tuve posibilidad de volver a España, pero quería otra experiencia", dice Javi Martínez, quien "necesitaba un cambio" y "vivir una experiencia nueva". "Buscaba unos requisitos deportivos, económicos y de vida personal... Tenía ya 32 años y tenía la rodilla mal por una lesión y pensé que tenía que ser en ese momento. Qatar tenía todo lo que yo pedía", apostilló.

Y es que, según el propio campeón del mundo puntualizó, no fue lo económico lo que motivó su decisión: "No me fui a Qatar por dinero, hubiese ganado más en otros sitios... Me fui de Múnich y su frío a Catar, con sus 50 grados y la humedad".

Sobre su etapa en Alemania, el ex del Athletic Club dijo: "En mi primer año en el Bayern, hubo una racha en la que no paraba de nevar" y "pensaba: 'y he firmado por cinco años...'". En su paso por el Bayern de Munich el polivalente internacional español jugó a las órdenes de Ancelotti y Pep Guardiola. "Ancelotti fue el entrenador que más rendimiento me sacó y he mantenido la relación con él porque soy muy amigo de su hijo Davide. Alguna vez cenando hemos llamado a Carlo, estaba dormido y nos ha dicho algo".

Javi Martínez, que también quiso destacar el buen trabajo de Pep Guardiola, bromeó al ser cuestionado sobre la posibilidad de irse con Guardiola (City) o Ancelotti (Real Madrid). "En Inglaterra llueve mucho. Con la bonita ciudad que tenéis aquí", ironizó.

Sobre su estancia en Qatar, donde ya "huele a Mundial", Javi Martínez explicó cómo es su vida. "Qatar es otra cultura, pero es un país normal".

"Si quieres conocer Qatar, en un mes no vayas. La sensación es como entrar en una sauna. Va a ser una oportunidad de que el mundo vea cómo se vive ahí. Son culturas muy diferentes, pero no es tan fuerte como pensaba. Es muy normal. Hay muchos europeos viviendo... En algunas zonas de la ciudad mi pareja no puede ir en bikini, pero en otras sí. Es chocante. Van a hacer algo para que puedan servir alcohol durante el Mundial", concluyó Javi Martínez.