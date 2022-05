¿Un campeón del mundo para sustituir a Marcelino en el Athletic Club?

Con la celebración de las elecciones por la presidencia del club, las candidatos juegan sus cartas para convencer a sus posibles votantes

El Athletic Club vive un momento de plena agitación política que se traslada hasta lo deportivo debido a las elecciones a la presidencia de la entidad vasca que se celebrarán este próximo 24 de junio. Unos comicios que están teniendo un perjudicado por encima de todos, el entrenador Marcelino García Toral, el cual acaba contrato y todo apunta a que no entra en los planes futbolísticos de ninguno de los candidatos a hacerse con el poder del club vizcaíno, puesto que tras reunirse con ellos no se concreta ninguna propuesta de renovación, a lo que hay que añadir que se filtran cada vez más entrenadores de caché y gran relevancia para relevar a un asturiano del que se han ido desencantando poco a poco en Bilbao y ahora casi de forma definitiva después de que las opciones de clasificarse para competición europea la próxima temporada hayan desaparecido.



Por estos motivos, los presidenciables al Athletic Club ya están jugando sus cartas para convencer a los socios rojiblancos. El que más fuerte ha entrado en acción no es otro que Ricardo Barkala que hace unos días filtró que se había reunido con Mauricio Pochettino, actual técnico del PSG. No se ha quedado ahí el empresario que ahora según El Chiringuito de Jugones se ha movido para intentar contratar a Joachim Löw, ex seleccionador de Alemania y campeón del mundo con el combinado germano en la Copa Mundial de 2014.



A pesar de ello, se trata de un movimiento difícil, tachado de casi imposible por la misma fuente. Hay que recordar que Joachim Löw apenas tiene experiencia en clubes, puesto que se ha llevado más de una década al mando de la escuadra nacional alemana.





Por otro lado,está siendo más discreto que su rival y por ahora no ha desvelado públicamente qué entrenador quiere para su proyecto en el, aunque se desliza que ambos presidenciables estarían muy contentos con contar con, actual entrenador del, al que el cuadro de Madrid le acaba de presenta una oferta de renovación, si bien es cierto que el vasco quiere que la entidad del barrio dedé pasos adelante en modernización y estabilidad institucional después de unos cursos muy movidos.Lo único que parece claro en eles que la hora decomo entrenador está dada y ya gane uno y otro candidato habrá un nuevo técnico en el banquillo de la entidad de, que tendrá como objetivo el regresar al equipo a los puestos que dan billete a jugar competición europea.