Ander Herrera, ¿una oportunidad de mercado?

Le Parisien asegura que el centrocampista está en la lista de nombres que van a ser vendidos

La eliminación de la UEFA Champions League contra el Real Madrid supuso un gran revés para el Paris Saint-Germain, quien esta temporada tenía como principal, y prácticamente como único objetivo, alzarse como nuevo campeón de Europa. Este contratiempo deportivo más la crisis que provocó la renovación o marcha de Kylian Mbappé, que al final decidió quedarse, ha abierto un proceso de cambios dentro de la entidad parisina que afecta a todos los estamentos, pasando por la dirección deportiva y el entrenador, hasta llegar ahora a la plantilla, a los futbolistas, quienes comienzan ya a saber que su futuro en la capital de Francia está en entredicho. Así lo ha avanzado el periódico galo, Le Parisien, que tiene siempre buenos contactos de lo que se cuece en las entrañas del PSG, el cual asegura que se le busca salida a diez futbolistas, todos muy buenos, pero entre los que hay uno que adquiere especial relevancia por su pasado en el Athletic Club y en LaLiga, donde dio grandes partidos. Este jugador no es otro que Ander Herrera.

Ander Herrera, centrocampista del Paris Saint-Germain, no entra en los planes deportivos de la escuadra francesa de cara a la siguiente temporada según esta fuente. El de Bilbao se encuentra en una relación de nombres en la que también están, entre otros, Sergio Rico, Leandro Paredes, Julian Draxler o Mauro Icardi. Esta decisión es una de las primeras que ejecuta Luis Campos, nuevo director deportivo del PSG en sustitución de Leonardo. El ejecutivo tiene previsto recuperar a Antero Henrique, ex del PSG y ahora director de la Liga de Fútbol de Qatar, quien fue el encargado de ejecutar algunas ventas muy rentables para el PSG en el pasado como fueron las de Gonçalo Guedes al Valencia CF o la cesión de Gio Lo Celso al Real Betis Balompié.

A sus 32 años, cumple 33 en agosto, Ander Herrera tiene contrato hasta junio de 2024, por lo que dependerá de las exigencias económicas del PSG si está a tiro a no para los muchos equipos de LaLiga que no verían con malos ojos el recuperar a un centrocampista que ha demostrado en los dos últimos cursos futbolísticos que sigue estando muy bien para competir al máximo nivel. De hecho ha superado los 1.500 minutos disputados en cada una de ellas. Una oportunidad de mercado que no se puede desaprovechar.

Ahora mismo el Athletic Club se encuentra en plena carrera electoral, la cual terminará el 24 de junio cn las celebración de los comicios que darán luegar al nuevo presidente. Hasta entonces habrá que esperar para ver qué deriva toma un proyecto deportivo que necesita un incentivo para ser un equipo aspirante a clasificarse para competición europea, lo que no se consigue desde hace varias campañas, pudiendo entrar ahí el acicate de un Ander Herrera por el cual habrá mucha competencia.

Ander Herrera salió del Athletic Club en el verano de 2014 rumbo al Manchester United, que pagó unos 36 millones de euros para hacerse con los servicios futbolísticos del centrocampista.