Oblak: "Mis números no son solo míos, son de todo el equipo"

El portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak aseguró hoy que sus 100 partidos con la portería a cero de 179 disputados con el club rojiblanco o sus tres trofeos Zamora al portero menos goleado de LaLiga Santander no son solo mérito suyo sino "de todo el equipo".

"Es un número bastante grande para tantos partidos que hemos jugando juntos, pero no son números solo míos, son de todo el equipo, sin ellos seguro que nunca llegaría este número y estoy agradecido", explicó Oblak en un vídeo ofrecido por el club. El portero esloveno aseguró que se siente "bien" y agradeció a la afición el premio de mejor jugador del Atlético en octubre, que se elige por medio de las votaciones de los aficionados en las redes sociales y lo entrega la marca cervecera Mahou. "Me siento bien, gracias a la afición por este premio, pero lo importante no es esto, sino que el equipo en octubre ha hecho un buen trabajo y estamos arriba", manifestó.

Oblak recibió esta semana su tercer trofeo Zamora consecutivo como portero menos goleado de la temporada pasada, un premio que definió como "bonito" aunque reiteró que sin sus compañeros, cuerpo técnico y afición "sería imposible conseguirlo". "Me gustaría agradecerles a ellos también por su trabajo, por su ayuda para levantar este premio", añadió.

En cuanto a la valoración de los tres primeros meses de temporada del Atlético, el meta esloveno ve al equipo "bastante bien" aunque han tenido "alguna dificultad". "Contra el Bilbao (remontada y victoria 3-2) demostramos la fuerza que tenemos, el grupo, nos levantamos dos veces perdiendo y remontamos, y al final ganamos", recordó Oblak. Para el portero esloveno es "normal" haber tenido "algunas dificultades", al tiempo que recordó que el equipo está a un punto del liderato de LaLiga Santander que ocupa el Barcelona y empatado a puntos con el líder de su grupo de la Liga de Campeones, el Borussia Dortmund alemán, que les sobrepasa por ventaja de goles.

El Barcelona será el próximo duelo que afronten tras el parón por los partidos de las selecciones internacionales, el sábado 24 en el Wanda Metropolitano, un partido que Oblak augura "bastante complicado". "El Barça es un gran equipo, nunca es fácil jugar contra ellos, pero estoy seguro de que se puede hacer bien y ganar el partido, va a ser difícil pero es muy importante para nosotros", finalizó el portero del Atlético.