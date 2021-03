Chelsea 2-0 At. Madrid: El Atlético es una caricatura

Chelsea 2-0 At. Madrid: El Atlético es una caricatura

Un gol de Hakim Ziyech en el minuto 38 y otro de Emerson, en los últimos instantes, para el Chelsea eliminaron al Atlético de Madrid de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un partido en el que el conjunto rojiblanco ni se acercó a levantar el 0-1 en contra de la ida, con contadas oportunidades.

Un año después de aquella noche gloriosa en Anfield, los de Diego Pablo Simeone se volvieron de vacío esta vez de suelo inglés. El Atlético no tuvo claridad en ataque y sufrió ante un Chelsea que golpeó a la contra con Ziyech a la media hora (2-0 en el global). El líder de la Liga quemó naves y no logró inquietar a un equipo imbatible desde que llegara Thomas Tuchel a finales de enero.

El contexto en una noche de Champions puede no importar, pero lo cierto es que los de azul venían crecidos. El Atlético, en un momento más discreto con dos victorias en siete partidos, quiso arrollar de inicio, salir al ataque con un once y una actitud para remontar, pero el Chelsea no se asustó. La salida en tromba de los del 'Cholo' duró pocos minutos, y los de Tuchel pasaron a mandar.

Los del 'Cholo' reclamaron un par de penaltis, a Suárez y Carrasco, y Llorente apareció por primera vez por banda derecha. El Atlético creció pero, a lo suyo, el Chelsea golpeó en una contra mortal, con Ziyech, Havertz y Werner, un tridente que no fue capaz de controlar el conjunto madrileño en todo el partido. De un ataque visitante, el Chelsea 'sentenció'.

El contragolpe que supuso el 1-0, que partió de un centro al área de Kieran Trippier, marcó la diferencia. Lo condujo Kai Havertz, lo aceleró Timo Werner y lo culminó Hakim Ziyech a pase del atacante alemán. Una acción rápida que noqueó definitivamente al Atlético, que apenas creó oportunidades de peligro real este miércoles, quizá nada más algún intento de Joao Félix, sobre todo el último en el 92'.

Los 'blues' buscaron aprovechar la zozobra de un Atlético tocado al descanso, obligado a un noche de épica. El 'Cholo' cambió esquema con tres centrales metiendo a Hermoso pero la adaptación sobre el césped fue la inglesa. El Chelsea siguió llegando, encontrando a sus hombres de arriba. Ziyech robó a Saúl y Werner tuvo el 2-0 que evitó Oblak con una fuerte mano abajo al disparo cruzado.

Después llegó el 2-0 de verdad, de Emerson en otro contraataque. Ya no estaba Luis Suárez, que fue cambiado a falta de media hora, cuando el Atlético necesitaba dos goles para pasar la eliminatoria, ni Stefan Savic, expulsado minutos antes.



Ficha técnica:

Chelsea: Mendy; James, Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Alonso (Chilwell, min.93); Kanté, Kovacic; Ziyech (Pulisic, min.77), Havertz (Emerson, min.93) y Werner (Hudson-Odoi, min.83).

At. Madrid: Oblak; Trippier (Lemar, min.69), Savic, Giménez, Lodi (Hermoso, min.46); Llorente, Koke, Saúl, Carrasco (Dembélé, min.53); Joao Félix y Luis Suárez (Correa, min.59).

Goles: 1-0 (34') Ziyech; 2-0 (94') Emerson.

Árbitro: Daniele Orsato (ITA). Amonestó a Havertz por parte del Chelsea. Y a Lodi, Saúl, Giménez y Koke por el Atlético. Expulsó a Savic (81') por roja directa.