El documento de Moussa Dembélé para jugar en el Benito Villamarín.

Betis y Atlético de Madrid disputarán este domingo en el Benito Villamarín un encuentro crucial para los intereses deportivos de ambos equipos, estando especialmente apretada la lucha en una zona alta de la tabla en la que los colchoneros perderían el liderato de no conseguir la victoria.

De ahí que Moussa Dembélé quisiera forzar para estar en el Benito Villamarín pese a su delicado momento de salud. Los servicios médicos del Atlético de Madrid aún no le han dado la autorización para volver a trabajar con el grupo en las sesiones de entrenamiento ni volver a los terrenos de juego, por lo que el futbolista, incluso, estaba dispuesto a firmar un documento en el que se consideraba el máximo responsable si le ocurría algo frente al Betis. Un encuentro clave en el que, por otro lado, no estará Luis Suárez, sancionado y lesionado .

Moussa Dembélé sufrió un desmayo en un entrenamiento del equipo rojiblanco hace ya dos semanas y media. Desde entonces no ha vuelto a trabajar con el grupo y los servicios médicos le siguen supervisando. Por ello, según El Larguero de la Ser, los médicos del Atlético de Madrid no le han dado autorización, por lo que no estará en el Villamarín. Está previsto que el lunes lleguen especialistas desde Estados Unidos para someter a más pruebas al jugador rojiblanco.

Moussa Dembélé, sin fortuna en el Atlético de Madrid

Los médicos apuestan por ser cautos y Dembélé no estará ante el Betis a pesar de su deseo de ayudar al equipo colchonero ante el Betis en el Benito Villamarín. Y es que el atacante no ha tenido fortuna desde que arribó a la capital de España. Llegó algo tocado del hombro y luego dio positivo en coronavirus.

No debutó hasta el 20 de febrero y apenas ha participado en dos partidos ligueros, además de los dos encuentros ante el Chelsea en la Champions. La baja de Luis Suárez, sancionado y también lesionado para tres semanas, le podría haber dado una oportunidad en ataque, pero tendrá difícil gozar de minutos a corto plazo hasta que se aclare su estado de salud.