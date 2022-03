El Manchester United vuelve a abrir el debate: Ataca al juego del Atlético de Simeone

El Atlético de Madrid volvió a vivir una noche mágica en Europa después de sellar su clasificación a cuartos de final de la UEFA Champions League tras vencer en Old Trafford a todo un Manchester United, por 0-1, el cual apenas inquietó al equipo que entrenó Diego Pablo Simeone, a excepción de un cabezazo en la segunda parte que abortó Jan Oblak con una excelente parada.

Fue tal la inoperancia del Manchester United que una vez finalizado el partido, varios miembros del conjunto inglés criticaron el estilo de juego del Atlético, continuaron sin aceptar la derrota y la consiguiente eliminación y obviaron cualquier atisbo de autocrítica.

Lo más contundentes fueron David De Gea, exjugador del Atlético de Madrid curiosamente, y Ralf Rangnick, recién nombrado entrenador de equipo mancuniano que estará a cargo del equipo hasta el verano en el que el Manchester United abordará la contratación de un nuevo técnico.

"Son un equipo con mucha experiencia. Saben cómo jugar estos partidos. Marcan un gol y entonces son equipo al que hacerle ocasiones es muy complicado. Desde que marcaron sabíamos que iban a poner a todo el equipo delante de Oblak. Son muy defensivos, lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente", argumentó el portero español, que también le dio su mérito a su exequipo.

Más crítico fue el entrenador alemán, Ralf Rangnick, que no dudó en quejarse de todo lo que ocurrió sobre el césped de Old Trafford. "En el segundo tiempo no sé si se jugaron dos minutos sin ningún jugador del Atlético en el suelo. Hubo algunas decisiones curiosas del colegiado y que se añadieran cuatro minutos fue un chiste".

Rangnick también habló sobre cómo juego el Atlético del Cholo Simeone. "Llevan jugando así 10 años. Es la manera que juegan. Hubiera sido importante no encajar más que marcar. El Atlético juega en Champions con ese estilo de fútbol y no es tan fácil".

Finalmente, el germano argumentó que para él el gol de Renan Lodi no debió subir al marcador por una falta previa en esa jugada. "Creo que tuvimos muy buena primera parte, intentamos las cosas que habíamos planeado, pero no salió. No debimos irnos al descanso perdiendo. Hubo falta en el gol, pero el árbitro no lo vio igual".

Música para los oídos para el Atlético de Madrid, que después de lo que hizo en Liverpool, ahora vuelve a conquistar otro estadio mítico del norte de Inglaterra.