El equipo de LaLiga que piensa en Emerson Royal para la próxima temporada

A pesar de estar colmado de felicidad por la clasificación a cuartos de final de la UEFA Champions League, tras eliminar al Manchester United, y estar en la pelea por los cuatro primeros puestos de LaLiga, el Atlético de Madrid sigue mirando al futuro con el objetivo de mejorar en esas posiciones del equipo que durante esta temporada han rendido por debajo de lo esperado y que tampoco han cumplido las fuertes exigencias que siempre impone un Diego Pablo Simeone, que con los años no pierde la ambición en el banquillo de El Metropolitano.

El entrenador argentino quiere más aún y una de las demarcaciones que quiere fortalecer en el próximo mercado de verano no es otra que la de lateral derecho, donde maneja una opción que es muy bien conocida en LaLiga. El futbolista que está en la agenda del Atlético no es otro que Emerson Royal, el brasileño, ex del Real Betis y FC Barcelona, que ahora forma parte del Tottenham Hotspur de la Premier League, al cual llegó el pasado estío tras ni siquiera jugar con el club azulgrana.

Según informa Marca, el interés del Atlético de Madrid por el de Sao Paulo se remonta, precisamente, a ese verano de 2021, momento en el que el brasileño hizo las maletas a las Islas Británicas, aunque si bien es cierto que hace apenas un mes ha habido un nuevo sondeo de la dirección deportiva del Atlético para conocer su situación y su predisposición para volver a España. No es el único conjunto que ha contactado con el entorno de Emerson, puesto que el Inter de Milan también desea hacerse con sus servicios futbolísticos, aunque la preferencia del defensor es la de volver a LaLiga, que es donde mejor ha rendido, hasta el momento, en Europa, puesto que en el Tottenham Hotspur, actualmente, está perdiendo un poco de protagonismo.

Después de la salida de Kieran Trippier al Newcastle United y el fichaje de Daniel Wass, procedente del Valencia CF, ambos este mismo invierno, Simeone se ha quedado con Sime Vrsaljko y el propio danés para el puesto de lateral derecho, pero ninguno de los dos le está convenciendo, tal y como se puede ver que en ocasiones vuelve a usar a Marcos Llorente en dicha demarcación. Por esto mismo, el Atlético está trabajando intensamente para contratar a algún futbolista que eleve el nivel en esa parcela de la zaga y Emerson Royal cumple con todos los requisitos.