Emerson Royal no cierra la puerta a su regreso a LaLiga

El lateral diestro está en la agenda del Atlético de Madrid y se muestra feliz de que haya equipos que sigan interesándose en él

Emerson Royal dejó muy buena impresión en el Real Betis Balompié, en donde se convirtió en uno de los mejores laterales derechos del mundo en las dos temporadas y media en las que defendió la camiseta verdiblanca. El lateral diestro evolucionó tanto que el FC Barcelona no dudó en ningún momento en ejercer su posibilidad de tenerlo en plantilla, si bien, luego, lo traspasó al Tottenham Hotspur por unos 25 millones de euros para aliviar sus problemas económicos.



No se olvida LaLiga del buen rendimiento que dio el brasileño en España, fruto de ello es que el Atlético de Madrid tiene su nombre apuntado en rojo en su agenda para reforzar la demarcación de lateral diestro, puesto que Sime Vrsaljko y Daniel Wass no terminan de colmar las expectativas de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.



Ahí aparece la figura de Emerson Royal, que están teniendo altos y bajos en el Tottenham Hotspur con un Antonio Conte que sigue teniendo más debilidad por Matt Doherty que por él. Por ello no se descarta una salida de Emerson Royal durante el próximo mercado de fichajes de verano.





A Emerson Royal, jugador del Tottenham Hotspur, le agrada el interés del Atlético de Madrid

Emerson compara los entrenamientos del Tottenham con los del Barcelona y el Betis

, futbolista del, participó en el programa Què T'hi Jugues de la Cadena SER de. El brasileño confirmó que tiene buenos amigos en la plantilla colchonera como. Al ser cuestionado por si firmaría jugar conen el otro lateral,se limitó a contestar "No sé".Posteriormente admitió que le ha llegado el interés dely que es algo que le gusta y le hace sentir orgulloso, pero que ahora mismo trabaja en ely que el futuro ya se verá. " Estoy viviendo un buen momento aquí, pero el futuro solo lo conoce Dios. A mí me gusta que grandes equipos así me sigan y se interesen por lo que estoy haciendo".En un tramo de la entrevista,comparó los entrenamientos que tiene en la, en el, con los que hacía endurante su estancia en ely el. " Los entrenamientos también son diferentes porque los partidos te exigen estar al 100%. Se entrena mucho más en el Tottenham que en un equipo como el Barça o el Betis. En Barcelona hacíamos más entrenamientos de posiciones, más técnico y con balón. Pero en la Premier se necesita trabajar mucho más el físico y de momento me estoy adaptando muy bien".