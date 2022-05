La gran cantidad de dinero que se juegan Atleti, Betis y Real Sociedad en este final de LaLiga

La posición en la clasificación dictaminará buena parte de los ingresos futuros de los clubes, a lo que hay que añadir los beneficios por jugar la UEFA Champions League

La derrota de ayer del Atlético de Madrid contra el Athletic Club por 2-0 ha hecho que la lucha por la cuarta posición en LaLiga se abra más que nunca. Todo queda en manos del Real Betis Balompié y Real Sociedad, que si ganan sus partidos de esta jornada se situarán a uno y tres puntos respectivamente de la escuadra que entrena Diego Pablo Simeone, la cual está en una grave crisis de resultados en el peor momento posible del curso. Es una gran oportunidad para verdiblancos y txuri urdines para dar un salto deportivo y obtener la clasificación europea para la UEFA Champions League. El paso adelante en lo futbolístico no sería el único beneficio, ya que también emerge una inyección económica muy importante, tanto por quedar lo más arriba posible en la tabla de LaLiga como por asegurar jugar la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022/2023.



La posición en la que se acabe es vital para la economía de estos tres clubes, puesto que a mejor clasificación, más dinero se ganará. Es así de sencillo. El Real Decreto-ley 5/2015 recoge que el 50% del dinero se reparte a partes iguales, mientras que el otro 50% se divide entre la implantación social y los resultados de las últimas cinco temporadas, cada una se reparte un 25%.



El primer 25% que corresponde a la implantación social no debe preocupar a Atlético, Betis y Real Sociedad, pues son equipos muy asentados socialmente, con una afición y un seguimiento abrumadores. Este tercio corresponde a abonos y taquillaje medios de las últimas cinco temporadas a lo que hay que añadir el valor de cada club para generar derechos de televisión. El otro 25% correspondiente a los resultados deportivos obtenidos en los últimos cinco años, LaLiga le da un 35% a lo realizado en la última temporada, un 20% a la penúltima y un 15% a las tres siguientes. En el caso del Betis, su decimoquinto puesto de la 2019/20 perderá valor.





La diferencia de dinero por puesto en la clasificación final en LaLiga

Cinco jornadas para el final de la temporada.

Beneficios y diferencias entre jugar la fase de grupos de UEFA Champions League y UEFA Europa League

Entre 28 y 30 millones de euros es la diferencia económica real entre quedar cuarto y sexto en LaLiga

Entre 28 y 30 millones de euros es la diferencia económica real entre quedar cuarto y sexto en LaLiga. Finalizar en la cuarta posición no sólo te da esos cerca de dinero sino que también te otorga un billete para jugar la fase de grupos de la siguiente edición de la UEFA Champions League. Participar en esa ronda te garantiza cerca de dinero, si tomamos los datos de la campaña pasada, mientras que hacerlo en la UEFA Europa League supera con poco los millones. A ello hay que sumar el market pool, que se calcula a final de cada curso. Casi otros millones de diferencia, como mínimo, a los que añadir al dinero que te reporta quedar en uno u otro puesto en LaLiga. Con esto, si sumamos todos estos factores, se puede comprobar que la diferencia total ronda entre los 28 y 30 millones de euros. Esa cantidad es justo el dinero que han afirmado en el Real Betis que necesitan para equilibrar sus cuentas, siendo la venta de Guido Rodríguez el principal salvoconducto para solucionar dicha problemática. Atlético de Madrid, Real Betis y Real Sociedad se juegan mucho deportivamente en este final de temporada en LaLiga, pero aún más importancia tiene el factor económico que hay en disputa.