El futuro de Sarabia: los movimientos del Sporting, el interés del Atlético y el oportuno mensaje del Sevilla

Ha mejorado sus números con el Sevilla FC en la 18/19 y el Sporting de Portugal quiere retenerlo, aunque el PSG lo ha reclamado

Pablo Sarabia celebraba este pasado miércoles, 11 de mayo, su 30 cumpleaños en Lisboa, acompañado de familiares y amigos, muchos de su etapa en Sevilla. Y es que el madrileño echó raíces en la capital hispalense durante los años que defendió la elástica sevillista, de ahí que no sea extraño verlo por la capital hispalense siempre que tiene oportunidad. La última de ellas, esta misma Feria de Abril.

Al caso. Una celebración de cumpleñaos que el atacante disfrutó con una fiesta de disfraces. Y es que su situación actual invita al positivismo, a la alegría. 21 goles y nueve asistencias en los 46 partidos oficiales que ha disputado este curso con el Sporting de Portugal, donde se encuentra cedido hasta final de temporada por el PSG. Un curso en el que, además, se ha afianzado como internacional con Luis Enrique, con lo que eso supone estando el Mundial de Qatar, que se disputará a final de año, a la vuelta de la esquina.

En Portugal, Sarabia ha batido sus brillantes números con el Sevilla FC en la 18/19 durante una temporada en préstamo de la que se lamenta, y mucho, el PSG. En el conjunto parisino entienden que la cesión del madrileño ha sido su mayor error durante la planificación, especialmente una vez que se haya confirmado que la apuesta por Di María, que ocupa su mismo puesto, no haya sido la más acertada. El 'Fideo' apenas suma tres gole y ocho asistencias, lo que ha activado su salida del equipo en verano.

Aún no ha habido ninguna confirmación oficial, el PSG ya ha reclamado a Sarabia para su vuelta este verano, aunque aún tendrán que definirise muchos aspectos sobre su futuro. El Sporting no dispone de opción de compra sobre él, aunque le gustaría retenerlo. Sarabia, por su partes, también está contento en Lisboa, no demasiado lejos de Madrid, donde está su familia, y a un salto en avión de Sevilla, donde están sus amistades. En lo deportivo le va de lujo, y en lo personal también está bastante adaptado. De ahí que lo vea como una apuesta segura para seguir siendo importante a lo largo del curso, de cara al Mundial. El principal escollo, lógicamente, es el sueldo del futbolista. Unos 13 millones de euros brutos que se antojan inalcanzables para el Sporting de Portugal.



El Sevilla FC no ha pasado la oportunida de felicitar a Sarabia

Cuestionado sobre su futuro, el propio Pablo Sarabia indicó durante su último partido de temporada, ante el Portimonense, que tocaba esperar: "Vamos a ver qué pasa". En Portugal ya hacen cuentas, mientras que en España se le vincula con el Atlético de Madrid.

El Sevilla FC, con motivo de su cumpleaños, también le dedicó una mensaje de felicitación en redes que no ha hecho más que despertar las especulaciones por parte de los aficionados sevillistas. Un oportuno tuit en el que, junto a la felicitación, le brindaban un afectuoso y oportuno "abrazo desde Sevilla" que demuestra que en Nervión no se olvidan de Sarabia. El verano pasado, sin ir más lejos, ya hubo alguna conversación al respecto, aunque lo económico lo dificultó todo.