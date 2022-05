Sarabia, sobre el interés del Atlético y el Sevilla

"Era la mejor opción", asegura Sarabia sobre su cesión en Lisboa, donde ha cuajado un año de ensueño con el Sporting de Portugal

Pablo Sarabia ha cuajado su mejor temporada como profesional defendiendo en Portugal la elástica del Sporting. Cedido por el PSG hasta el próximo 30 de junio, cuando acaba su préstamo, el madrileño emigró al país luso en el último día de mercado buscando ese protagonismo que requería sobre el campo para, entre otras cosas, poder ser importante también en la selección española de Luis Enrique. Y lo ha conseguido con creces.

Ocho meses despúes, con una Copa en su palmarés, 21 goles y nueve asistencias, Sarabia hace balance en Marca sobre una temporada de ensueño en la que, además, ha sido el Pichichi del Sporting de Portugal. Ahora, con su futuro en el aire, todo está en manos del conjunto parisino, con el que tiene contrato en vigor hasta 2024.

"Estoy encantado de la decisión que tomamos. Ha sido un año muy bueno", dice Pablo Sarabia, quien también se refiere a los intereses del pasado verano en España, cuando fue relacionado con el Atlético del Cholo y el Sevilla FC de Lopetegui, entre otros. Finalmente, se decantó por Portugal, y no le ha ido nada mal: "Nosotros buscábamos un club en el que desde el primer momento me sintiera valorad y tuviera la oportunidad de jugar Champions. El Sporting reunía todo eso. Algunos se quedaron un poco impactados, pero desde el primer momento mi familia, mi agente y yo confiábamos que era la mejor opción. Ocho meses después vemos que lo ha sido".

Su decisión, como él mismo reconoce, estuvo marcada por Luis Enrique y la selección: "Me dijo que creía que había acertado y que tenía que arrear, hacer mi trabajo. Eso he intentado desde el día que aterricé en Lisboa. Estoy muy contento con la decisión que tomamos. Poder estar entre los candidatos a ir al Mundial es algo muy bonito. Sería un sueño para mí y voy a hacer todo lo posible para estar en esta lista. Este año consideré que debía salir de París por la situación y está claro que me ha venido bien para la confianza".

Sobre su futuro, teniendo contrato con el PSG hasta 2024, Sarabia asegura no tenerlo nada claro aún: "Hasta el momento no me lo he planteado". Con serias opciones de volver a París, como recambio de un Di María que este curso no ha convencido, en Lisboa trabajan para mantenerlo un curso más, volviendo a contar con opciones de volver a LaLiga. "Estoy disfrutando de la temporada, del momento, del homenaje que me dieron, y ahora en unas semanas tocará centrarse en, ojalá, ir en la lista de la Selección porque todavía no ha acabado la temporada. Ojalá pueda estar en esos cuatro partidos de la Nations League. A partir de ahí nos sentaremos y veremos cuál es la mejor opción para el PSG y para mí. Estoy muy agradecido al París, a Leonardo, que se ha portado espectacular conmigo, y se decida lo que se decida no habrá ningún impedimento", apostilla.

En cualquier caso, con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, no está dispuesto a dar ningún paso en falso que pueda complicar su presencia en la cita mundialista, por lo que no descarta una nueva cesión: "Todavía no me ha parado a pensar cuál es la mejor opción. El verano pasado nos costó al final una barbaridad tomar una decisión. Es el momento de valorar toda la temporada, que todavía no ha terminado. Cuando acaben esos partidos, si tengo la suerte de estar en la Selección, nos sentaremos y veremos cuáles son las opciones y la mejor para el objetivo, que es estar en Qatar".