La respuesta de Rafa Mir sobre las confusas palabras del colchonero Giménez

El delantero del Sevilla FC ha sido cuestionado al respecto por ED, al entender muchos que el jugador del Atlético Madrid hablaba de un posible amaño

Las palabras del colchonero José María Giménez tras el Atlético Madrid-Sevilla FC de la pasada jornada que acabó en empate y que, gracias a un gol de En-Nesyri, supusieron que los de Nervión amarraran definitivamente el objetivo de clasificarse para la Champions el próximo curso dieron mucho que hablar.

Algunos, incluso, las entendieron como la denuncia de un posible amaño. "El Sevilla FC quería empatar. Y no sólo el Sevilla FC. Ojalá la temporada que viene, así como nos dan charlas a nosotros hagan charlas con los demás, porque realmente hay cosas que no se entienden y uno mucho no puede hablar, porque después pasa lo que pasa. Siempre respeto todo, a todos los trabajadores de este deporte, pero hay cosas que son inaguantables", espetó Giménez en declaraciones a Movistar+, nada más acabar el partido en el Wanda y sin que nadie le preguntase nada concreto.

"Ojalá que el año que viene sea todo más dinámico, diferente, que realmente no haya miedo a equivocarse y que nosotros, dentro de nosotros, que esta temporada nos sirva de experiencia para la que viene para conseguir objetivos importantes", continuó Giménez, que, cuando fue preguntado por quién decía todo eso, respondió "por nadie". "Por nadie, por nadie, que el Sevilla quería empatar y ya está", añadió, en lo que de toda la vida se ha calificado como 'tirar la piedra y esconder la mano'.

El empate definitivo no sólo clasificó al Sevilla FC para la Champions, sino que le dio opciones, también, de que este domingo luche por la tercera plaza de LaLiga contra el Athletic Club en el Sánchez-Pizjuán, con lo que ello supone de cara a la imagen de un plantel que ha estado tocado en lo psicológico durante las últimas fechas, amén de lo económico. Y es que hay unos siete millones de euros de diferencia entre el tercero y el cuarto.

Al respecto ha sido preguntado Rafa Mir durante su entrevista con ESTADIO Deportivo. El ariete, al igual que la mayoría, no las acabó de comprender: "Fueron un poco extrañas. Las vimos cuando vinieron a darnos la charla de LaLiga y nos parecen un poco raras".

En ese sentido, siguió argumentando Mir: "Yo creo que fue un partido normal. También pienso qu eno se refería a nuestro partido, sino a otro partido. Pero bueno, cada uno cuando se pone delante de los medios es libre de decir lo que piensa y Giménez pensó eso, por lo que puede crear confusión".