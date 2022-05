Luis Suárez "analiza propuestas" de LaLiga y descarta irse a Qatar, China o Arabia

"No estoy exigiendo jugar, quiero analizar el proyecto de competir", dice el charrúa, quien descarta emigrar a China, Qatar o Arabia

El uruguayo Luis Suárez se despidió del Atlético Madrid en la última jornada de LaLiga. Acaba contrato el próximo 30 de junio y no le han presentado oferta de renovación, por lo que este verano tendrá que abordar su futuro. Una nueva etapa que no tiene decidida, siendo muchas las dudas en su cabeza a día de hoy, a la espera de encontrar el destino que más le convenga. Así lo explicó él mismo en El Larguero: "Ahora estoy en Madrid esperando que los niños terminan el colegio y después tomaré la mejor decisión para competir y tener un nivel alto, que es la exigencia del Mundial".

Obviamente, al ariete charrúa se le abre un amplio abanico de posibilidades. Pese al rol secundario que ha vivido este último año en el Wanda Metropolitano con el Cholo Simeone, Luis Suárez ha sumado 13 goles y tres asistencias en 45 partidos como colchoneros. Unos números que demuestran que aún tiene mucha pólvora en sus botas y que dispone de nivel para seguir rindiendo al máximo nivel en el fútbol europeo y en una liga tan competitiva como la española. Su deseo, al menos, es ese.

"Me hubiera gustado seguir, estaba en un rol en el que no estaba acostumbrado pero lo acepté de buena manera", dijo Suárez, quien apostilló que "hay muchas opciones" sobre la mesa: "Te juro que todavía no tengo decidido mi futuro. Me decía mi cuñado que me van a volver loco, que me escriben mucho. Yo tomo la decisión solo y llegado el momento que vea que algo me está convenciendo por mí, por la competición y por la familia, tomaré la decisión".

Y en esa línea, Luis Suárez descarta aún el dar un paso al lado y emigrar a ese fútbol menos exigente en lo deportivo y mucho más suculento en lo económico: "China. Qatar, Arabia... aún no está en mi cabeza. Te ríes porque hay gente que te dice 'seria una oferta...' pero no pienso en el dinero, Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica, de Brasil, de México, Argentina... Sinceramente mi mentalidad está para el nivel competitivo de acá, la cabeza la tengo acá".

Luis Suárez, vinculado con el Sevilla FC

Cuestionado sobre la posibilidad de seguir en LaLiga, donde lleva años rindiendo a un gran nivel, tanto con el FC Barcelona como con el Atlético Madrid, Luis Suárez reconoce que maneja propuestas de LaLiga: "Uno dejó un legado muy grande en los equipos que dejó en España, pero me ha llegado alguna propuesta de equipos de acá y las estoy analizando. No estoy exigiendo jugar, quiero analizar el proyecto de competir".

Y entre los clubes españoles, Luis Suárez ha sido vinculado con el Sevilla FC. El propio presidente Pepe Castro se ha referido a ello públicamente, aunque sin querer aclarar nada: "No sé si está en la calle o no, no voy a hablar de jugadores que no son del Sevilla, aunque se haya despedido del Atlético de Madrid. LaLiga terminó anoche".

Remozar la delantera para el próximo curso es una de las prioridades de Monchi en este verano, en el que, además, se verá obligado a acometer alguna venta importante. En-Nesyri, junto a Koundé o Diego Carlos, es uno de los hombres que más opciones tiene de salir, por lo que acudir a un experimentado goleador como Luis Suárez sería una apuesta segura de cara a competir por tercer año consecutivo en la Champions. En cualquier caso, el charrúa debería rebajar bastante su caché, al tiempo que, también, el movimiento chirriaría con la idea de Monchi de volver a reforzar el equipo con jugadores más jóvenes y con proyección que pudieran asegurar una plusvalía futura.

Irónicamente, no es el colchonero el único Luis Suárez que en estas últimas fechas ha sido vinculado con el Sevilla FC, habiéndolo sido, también, el colombiano del Granada CF. Un delantero de otro perfil, con menos gol, pero con una proyección mucho mayor a sus 24 años. El descenso del conjunto nazarí, además, facilitaría su salida del Nuevo Los Cármenes.