Morata da pistas sobre su futuro

España empató (1-1) con Portugal en el Benito Villamarín en el estreno de la Liga de las Naciones de este año. Morata marcó un gol y cuajó un buen partido. El delantero quiso nombrar algunas cuestiones sobre su futuro tras finalizar el partido.

"No depende de mí. Estoy tranquilo, porque, gracias a Dios, tengo a mi mujer y a mis hijos que me siguen donde tenga que ir. Sí que es verdad que hay preferencias que uno tiene, pero al final tengo bastantes opciones. Tengo esa suerte también. Al final, no depende de mí. Lo único que puedo hacer es trabajar aquí muy duro y luego vacaciones", comentaba Álvaro Morata tras el partido frente a Portugal.

El delantero ha acabado su período como cedido en la Juventus, equipo que le volvió a dar una segunda oportunidad y donde verdaderamente quería estar el delantero español. Sin embargo, la Vecchia Signora no ha ejercido la opción de compra al Atlético de Madrid de 35 millones de euros que tenía en su contrato.

"Me gustaría jugar donde más interés tengan en que juegue. Lo he dicho muchas veces, que, al final, para cualquier persona en cualquier ámbito de la vida en su trabajo, le gustaría estar donde más le quieren y donde más le valoran", declaraba el jugador.

Su próximo destino todo parece indicar que será el Atlético de Madrid, si es que finalmente el equipo de Turín no lo quiere de vuelta. Otro de los interesados en Morata en los últimos años ha sido el FC Barcelona. Al club de la ciudad condal no le importan los colores, solo quiere tener gol en sus delanteros. Aunque ahora con Auba en el ataque parece haber desfogado esa ansiedad tras la marcha de Luis Suárez.

Precisamente el uruguayo es el que podría propiciar que el delantero madrileño se mantuviera a las órdenes del Cholo Simeone esta próxima temporada. El pistolero se despidió del conjunto rojiblanco tras acabar contrato y está en busca de un equipo para continuar su carrera.

"Los últimos tres años, he estado súper feliz en todos los sitios que he estado y eso también es una suerte, porque los dos últimos clubes donde he jugado (el Atlético de Madrid y el Juventus) son maravillosos y la gente es maravillosa también", finalizaba Álvaro Morata.