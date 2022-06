Vitolo ya vale 20 veces menos que cuando abandonó al Sevilla y su futuro pasa por Segunda división

Vitolo, en el Estadio de Gran Canaria viendo en directo a la UD Las Palmas en la vuelta del 'play off' de ascenso.

Con dos años más de contrato con el Atlético, no entra en los planes del Cholo; lo pretende una UD Las Palmas a la que vio en directo cómo caía en el 'play off' de ascenso a Primera

De vuelta al Wanda Metropolitano, con dos años más de contrato por delante y sin sitio en los planes del Cholo Simeone. Así ha acabado la decepcionante cesión de Vitolo Machín al Getafe CF, donde tan sólo ha acumulado 215' distribuidos en siete partidos. Resumiendo, un auténtico fiasco. Otra decepción en su carrera desde que abandonara el Sevilla FC en 2017, por la puerta de atrás y faltando a su palabra dada al presidente José Castro.

El Getafe CF, lógicamente, no ha ejercido la opción de compra de la que disponía, por lo que el futuro de Vitolo es hoy por hoy totalmente incierto. O quizá no tanto, pues parece que sólo pasa por volver a casa. Una UD Las Palmas en la que se formó como futbolista y en la que ya jugó, sin demasiada suerte, en una segunda etapa, cuando el conjunto amarillo sirvió como trampolín para su traspaso a un Atlético Madrid que en ese momento no podía inscribir jugadores por una sanción de la FIFA.

La historia de Vitolo es la historia de un jugador que frenó en seco su carrera por una decisión equivocada, la de marcharse al Atlético. En la cresta de la ola como sevillista, internacional y titularísimo en la Roja de Lopetegui, nada queda del Vitolo que se enfundó la elástica colchonera a cambio de 40 millones de euros.

De ahí que ahora todo pase por Las Palmas, que el próximo año volverá a jugar en Segunda tras haber caído eliminada en el 'play off' de ascenso en la eliminatoria ante el Tenerife. Un derbi canario a doble partido que el extremo canario no quiso perderse. De hecho, se le pudo ver en la grada vestido de amarillo como un aficionado más. Y es que a eso aspira hoy por hoy Vitolo, a defender la elástica amarilla el próximo curso, aunque sea en Segunda división.



Sin ir más lejos, Las Palmas ya trabajó en su cesión el pasado enero. Vitolo estaba por la labor, pero fue imposible por cuestiones económicas, teniendo que romper también su préstamo con el Getafe CF. Este verano todo se antoja más sencillo, pues tampoco maneja muchas otras alternativas. Es el deseo del futbolista, aunque lo económico habría sido mucho más sencillo con el conjunto canario en Primera. Y es que Vitolo percibe 11 millones de euros brutos por temporada.

Mientras tanto, Vitolo no deja de perder valor de mercado. A sus 32 años, está tasado en 1'5 millones de euros (según Transfermarkt). 20 veces menos que cuando cambió el Sevilla FC por el Atlético Madrid y menos de la mitad que cuando comenzó la temporada como azulón. Karma, lo llaman en Nervión.