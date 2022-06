El Atlético de Madrid busca la fórmula para repatriar a Emerson Royal a LaLiga

La operación no es, en principio, barata, ya que el brasileño ha jugado bastante en el Tottenham Hotspur y tiene contrato hasta el verano de 2026

El Atlético de Madrid ya trabaja en la configuración de la plantilla de la temporada que viene, la cual desea que sea aspirante al título de LaLiga que consiguió hace dos campañas. Tras un rendimiento agridulce, Diego Pablo Simeone, entrenador del equipo madrileño, necesita refuerzos en ciertas demarcaciones en las que los futbolistas de los que ha dispuesto no han dado el nivel que el argentino esperaba. Una posición que está marcada en rojo en la agenda del Atlético de Madrid para este mercado de fichajes es la de lateral diestro, emergiendo, y no por primera vez, la figura de Emerson Royal, actual jugador del Tottenham Hotspur de la Premier League de Inglaterra y viejo conocido del fútbol español, ex del Real Betis Balompié y con paso fugaz por el FC Barcelona con quien ni debutó, al que quieren repatriar para LaLiga.



El Atlético de Madrid ha llamado al Tottenham Hotspur para saber sobre la situación deportiva, los planes futbolísticos y las condiciones económicas que tiene el conjunto del norte de Londres con Emerson Royal, al cual la escuadra rojiblanca desea fichar para reforzar su equipo. Así lo anuncia SKY Sports del Reino Unido, que aclara que el interés no es nuevo ya que lleva mucho tiempo detrás del brasileño y que ahora regresa para intentar conseguirlo.



En abril de este año, Emerson Royal ya demostró, públicamente, sentirse halagado por el interés del Atlético de Madrid en el programa de la Cadena SER de Cataluña Què T'hi Jugues, donde fue cuestionado por ello. "Estoy viviendo un buen momento aquí, pero el futuro solo lo conoce Dios. A mí me gusta que grandes equipos así me sigan y se interesen por lo que estoy haciendo".





?? BREAKING ??



Atletico Madrid are interested in signing Tottenham defender Emerson Royal pic.twitter.com/GzsbBwSazG — Football Daily (@footballdaily) June 17, 2022

A pesar de ello, el fichaje deno será fácil para el, pues el lateral diestro ha sido muy importante en elen esta temporada, disputando 31 partidos en liga y acumulando cerca de 2.300 minutos de juego. Además. El conjunto inglés compró a, procedente del, poraproximadamente. Con un contrato laboral que se extiende hasta el verano de, altodavía tiene que amortizarcon el ex del. Cifras a las que elno estaría dispuesto a llegar, ya que ta y como dijo, director deportivo atlético, el mercado será más austero, estando condicionado a si se realiza una gran venta.Aun así,exige un nuevo lateral diestro ya que después de la marcha dealdurante el invierno pasado, el argentino se ha quedado con, los cuales no han rendido como se esperaba de ellos, teniendo que recurrir el técnico al polivalente, en ocasiones, para tapar una demarcación que ha bajado en nivel en comparación con el resto de posiciones de la plantilla del