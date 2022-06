La única vía de financiación del Atleti pasa por Yannick Carrasco, al que no quiere vender.

Enrique Cerezo, presidente de la entidad rojiblanca, aseguró que la entidad necesita vender por un valor de 40 millones de euros

Los equipos de LaLiga no están pasando su mejor económico. Eso se puede comprobar en la escasez de movimientos en el mercado de fichajes, en donde a excepciones puntuales como las del Real Madrid con Aurélien Tchouameni o la Real Sociedad con Mohamed-Ali Cho, casi todos están esperando al nuevo ejercicio contable para realizar su primer golpe. Ahora toca gestión de crisis y cuadrar las cuentas y los presupuestos presentados durante el curso futbolístico que fueron más optimistas de lo previsto. Claro ejemplo de ello es el Atlético de Madrid, quien a través de Enrique Cerezo, su presidente, que ha aclarado que la situación financiera y económica no ayuda a que el Atlético de Madrid pueda sanearse sin desprenderse de alguno de los jugadores más importantes de su plantilla. Porque el Atlético debería y tiene que vender, pero por el único que ha recibido ofertas es por un Yannick Carrasco del cual no desea deshacerse.



Así lo informó anoche Alejandro Mori, periodista de Onda Cero que sigue la actualidad del Atlético de Madrid, el cual asegura que "el Atleti no tiene ofertas por sus jugadores; por el único que han recibido es por Carrasco pero no le quieren vender".



Y es que el Atlético de Madrid necesita vender por 40 millones de euros, tal y como anunció su presidente, Enrique Cerezo, en el día de ayer. "Son 40 millones lo que tenemos que vender, y en eso estamos. No está fácil el mercado, está muy difícil. Y la situación económica ya sabéis cómo es".





???@JanitoMori



"El Atleti no tiene ofertas por sus jugadores; por el único que han recibido ofertas es por Carrasco pero no le quieren vender" pic.twitter.com/aQBLwU0D7a — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) June 27, 2022

Yannick Carrasco cambió de representante: Pini Zahavi

Un aviso para el resto de escuadras que también están en la misma tesitura que el, puesto que casi todos los equipos españoles necesitan vender a alguno de sus mayores activos, pero la realidad es que no hay apenas movimientos durante estos días en el mercado, lo que está imposibilitando mucho que los conjuntos puedan reforzarse de cara a la temporada que viene, la cual está a la vuelta de la esquina.dejó a su agente de casi toda su vida,y ahora está en manos de, representante más que conocido por llevar entre otros a, futbolista del, o a, del Estos movimientos de los futbolistas suelen ser el anticipo de un cambio de equipo o una decisión para generar más presión al club actual para las negociaciones de una hipotética renovación.