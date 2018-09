El Barça "no se plantea sancionar" a Piqué, denunciado por conducir sin puntos

El Barcelona "no se plantea sancionar" a Gerard Piqué por conducir sin puntos, hecho por el que fue denunciado por la Guardia Urbana de Barcelona, según anunció el portavoz de la entidad, Josep Vives, ya que el club "tiene muy claro" que este tipo de cuestiones se refieren a la esfera privada del jugador.

"Cuando ocurrió no estaba ejerciendo como futbolista del Barça y como club no nos planteamos sancionarlo por eso. Es una cuestión de su vida personal y que tendrá que resolver el propio jugador", insistió.

Vives admitió que el club habla con los jugadores y "con todos los empleados del club" cuando suceden cosas de este tipo, pero que nunca se desvela el contenido de estas conversaciones.

Desde el club se quitó importancia a que Leo Messi no esté entre los finalistas de los premios 'The Best' ni de los premios a los mejores jugadores que concede la FIFA y al respecto Vives insistió que en el Barça tienen "muy claro" que Messi "no solo es el mejor jugador del mundo, sino de la historia".

"No le damos ninguna importancia. No hay premio que pueda calificar la inmensidad de Messi como futbolista, él no necesita ningún premio", insistió.

Respecto a la petición de la Fiscalía de Barcelona que ha solicitado a la juez que dicte una orden europea para someter a un examen médico al primo del exfutbolista internacional francés Eric Abidal para comprobar si es el donante vivo del hígado que le fue trasplantado al defensa en 2012, como figura en el expediente médico, el Barcelona dijo que "siempre estará" en este caso al lado del exjugador y actual secretario técnico azulgrana.

"Se ha explicado de manera muy amplia, se ha ofrecido toda la información de una manera muy específica y clara y no tenemos nada más que añadir", insistió.