Valverde: "¿Mi peor momento? Ha habido algún otro momento malo"

El técnico barcelonista Ernesto Valverde no cree que el actual sea su peor momento desde que llegó al banquillo azulgrana y recordó que "ha habido algún que otro momento malo".

"No lo sé, pero que cada vez que pasan estas cosas, hay mucho lío. Parece que aquí solo vale arrollar en todos los partidos, eso no lo consigue nadie. Es una semana dura", dijo Valverde después del empate del Barça ante el Athlétic Club y de haber sumado dos puntos en tres partidos.

Preguntado sobre si le afectan más los números que la sensaciones que destila el equipo, Valverde dijo que los números. "Esta semana era una semana de nueve puntos, queríamos sumar los 9, y solo hemos sumado 2. No hemos conseguido los objetivos que queríamos", indicó.

El técnico admitió que sabía que el Athlétic iba a ejercer "una presión muy alta" y que su equipo tiene "cosas que mejorar" sobre todo el bagaje defensivo del primer tiempo. "En otras hay que insistir, sobre todo, el acierto de cara al gol", afirmó.

"Tenemos que continuar. El problema de entrar en una dinámica así es todo el ruido que se genera. Tenemos que hacer frente a estas cuestiones", argumentó.

El diagnóstico de Valverde es que su equipo tiene que "extender" los buenos momentos del partido, como los que ofreció hoy en el segundo tiempo, en el primer tiempo frente al Leganés o durante todo el partido contra el Girona. "Estamos concediendo goles un poco absurdos y hay que hacer frente a eso", agregó.

En cuanto a la decisión de dejar en el banquillo de salida a Leo Messi, Valverde comentó que es una "responsabilidad absoluta" suya, después de leer los muchos partidos que el equipo lleva.

"Se ha jugado un partido en 72 horas, en diez días se han disputado cuatro partidos y hago una lectura de lo que puede ocurrir. Además el miércoles tenemos un partido muy complicado (en Champions frente al Tottenham), pero sé que (dejar a Messi en el banquillo de inicio) era una decisión arriesgada", añadió.

Valverde admite que el partido del próximo miércoles es "complicado", pero no menos que el de hoy o el siguiente que debe afrontar el equipo en la Liga.

"¿Si nos puede afectar esta racha en Wembley? Si nos afecta será para bien. Tienes que luchar contra las circunstancias, con lo que tienes por delante. No perderemos la cara el miércoles", insistió el técnico.

En todo caso, Valverde no está preocupado por el estado moral de su equipo. "Me preocuparía si después del 0-1 se hubiera hundido el equipo, pero viendo la reacción del equipo, no. Mi equipo tiene un gran sentido de la responsabilidad", añadió.