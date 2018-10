Vidal: "Cuando tengo que decir algo, lo digo a la cara"

Arturo Vidal sigue siendo protagonista en el Barcelona y no precisamente por cosas positivas. El chileno ha llegado a Miami, donde se ha concentrado con su selección y allí ha vuelto a repetir que está molesto. "En los últimos partidos he estado un poco molesto. Estoy bien físicamente, muy bien y contento. También feliz, en los últimos partidos he estado un poco molesto pero es así, vamos a seguir luchando, vienen muchos partidos importantes ahora, recién empieza la temporada y esperamos ser titular ", ha comentado.

Sus mensajes en las redes sociales son la causa de la controversia. Después de jugar apenas unos minutos en Champions ante el Tottenham, el jugador colgó en sus redes sociales con un emoticono de enfado. Contra el Valencia no jugó y dijo lo siguiente: "Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos".

No faltaron las preguntas sobre esos comentarios. "No era sólo por eso. Creo que la gente lo toma diferente, yo cuando tengo un problema o un enojo voy directo al entrenador y lo hablo con él. Uno tiene varios motivos para hacer esas cosas. No era nada deportivo, después lo saqué para que la gente no empiece a especular, hay cosas que son personales, de chistes, que uno puede subir a las redes sociales y la gente la toma mal. Por eso lo cambié. Nada que ver con el Barcelona o con ninguna persona. Cuando tengo que decir algunas cosas lo digo a la cara", admitió.