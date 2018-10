Valverde: "Estoy decepcionado; pensaba que me iban a salir superpoderes"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró este martes en rueda de prensa que su situación no ha cambiado tras la goleada al Real Madrid (5-1) en el clásico liguero de la pasada jornada. Valverde ha repasado el momento actual de su equipo que mañana debutará en Copa del Rey ante la Cultural Leonesa. También ha hablado sobre las rotaciones, la destitución de Lopetegui y Leo Messi.





Con los pies en el suelo

"Estoy un poco decepcionado. Pensaba que iba a cambiar algo, que me iban a salir superpoderes y cosas de esas", ironizó el técnico del conjunto azulgrana, quien insistió en que su vida sigue siendo la misma de siempre: "Estoy exactamente igual que la otra semana y que la anterior". Valverde admitió que cuando ganas "estas lógicamente más contento" y que el entorno también -"la gente te deja más tranquilo", apuntó-, pero que el trabajo diario sigue siendo el mismo.

La goleada de su equipo desembocó en la destitución de Julen Lopetegui, su homólogo en el banquillo del conjunto blanco, aunque Valverde eludió valorar el duro comunicado con el que el Real Madrid anunció la rescisión del contrato del preparador vasco. "No voy a decir nada en absoluto de los comunicados que hacen otros clubes. Lo único que puedo decir es que no me gusta que se destituyan entrenadores", manifestó.

Además, para el técnico extremeño, el equipo madrileño no está, ni mucho menos descartado para luchar por todos los títulos: "¿Una temporada de transición? En absoluto. Para nosotros el Madrid es un rival y va a intentar rehacerse. Ahora mismo está en todas la competiciones. Y en cuanto a la Liga, todavía es pronto, queda un mundo y lógicamente intentará ganar el campeonato".

En cualquier caso, Valverde valoró el haber superado la ausencia de Messi con dos victorias de mérito ante el conjunto blanco en la Liga y el Inter de Milán en la Liga de Campeones. "Hemos dado un paso adelante en una situación complicada y eso nos refuerza como equipo y nos aporta confianza para lo que nos viene ahora", destacó.





No se fía de la Cultural

El próximo compromiso será este miércoles en el debut copero del Barça ante la Cultural Leonesa. "Para ellos es el partido del año, el partido que estaban esperando. Van a jugar con el entusiasmo de su público, al 200 por cien y, si nosotros no lo estamos, nos pueden dar un disgusto y de los gordos. Es un partido difícil de jugar", advirtió. Además, el entrenador del conjunto azulgrana destacó que es un equipo al que le gusta jugar bien al fútbol pese a militar en la Segunda División B: "Intentan jugar bien y tener una buena relación con el balón, sacan el juego desde atrás y aprietan arriba".



Oportunidad para los menos habituales

En el Reino de León los menos habituales tendrán la ocasión de reivindicarse. "Tenemos jugadores muy buenos que, por circunstancias, están ahora entrando menos y que mañana tienen una oportunidad de jugar", recordó el 'Txingurri'.Uno de ellos será el chileno Arturo Vidal, aunque el técnico extremeño descartó que pueda hacerlo como pivote defensivo, aprovechando la ausencia de Sergio Busquets. "Arturo Vidal necesita libertad, aire para ir arriba y tirar la presión a cualquier defensa. Se descuelga muy bien en ataque y su naturaleza le pide ir más adelante. En la selección chilena está jugando prácticamente de media punta", argumentó.

El técnico del Barcelona también dará la alternativa a algunos futbolistas del filial y negó que para él la Copa del Rey se haya convertido en un torneo menor. "No entiendo eso de renunciar a un trofeo para ganar otro. Me parece un brindis al sol", respondió el entrenador del Barcelona, quien recordó que uno de los mejores momentos de la pasada campaña fue la final copera en la que su equipo goleó al Sevilla. "Pero para ganar aquella final por 5-0, primero hubo que ir a Murcia a jugar allí una buena eliminatoria. Eso es lo que intentaremos hacer mañana", sentenció.



Valverde no podrá contar con 7 de los pupilos que fueron titulares en el 'Clásico' del domingo.Ante la Cultural, no estarán: Ter Stegen, Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Coutinho y Luis Suárez. A ese grupo, al que el entrenador dará descanso, se unen las bajas por lesión de Leo Messi, Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen.En cambio, el meta Jasper Cillessen, que ese lunes no se entrenó por una gastroenteritis, ya está "perfecto" y "jugará mañana de titular", adelantó Valverde.