Valverde: "No vamos a correr ningún riesgo con Messi"

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, aseguró este lunes que no va a "correr ningún riesgo" con el argentino Lionel Messi, que formó parte de la expedición barcelonista para el partido de Liga de Campeones, este martes, contra el Inter Milán pese a fracturarse el radio el 20 de octubre.



Valverde explicó que estará pendiente del entrenamiento de este lunes antes de tomar todo tipo de decisiones sobre la eventual participación de Messi en el cruce de este martes, durante la rueda de prensa previa al encuentro, que tuvo lugar en el estadio de San Siro. "Esperemos el entrenamiento. He convocado a los disponibles. En cuanto a los movimientos está bien, pero tiene que tener ese punto de seguridad para poder jugar. Hay posibilidad de que salga de inicio, que esté en el banquillo y que salga después, o que se quede todo el partido en el banquillo", afirmó Valverde.



"Hay que ver el entrenamiento. Lo que no vamos hacer es correr ningún riesgo", agregó el entrenador extremeño sobre Messi, quien ya se perdió el partido de la primera vuelta contra el Inter a causa de la lesión sufrida en el cruce liguero con el Sevilla del 20 de octubre.



Más allá de la presencia del astro argentino, Valverde insistió en el hecho de que el partido de San Siro se decidirá a nivel de "conjunto", y en que "no ganas por uno o pierdes por uno". De ganar el duelo de San Siro el Barcelona conseguiría el pase matemático a los octavos de final como primer clasificado, aunque el extremeño destacó que su plantilla no debe hacer cálculos. "Nos preparamos para el partido de mañana sin ir más allá. Nos gustaría ganar y sellar la clasificación, pero de momento no hay ningún equipo clasificado y nosotros tenemos esta oportunidad mañana", dijo. "Hay que tener calma, llevamos tres partidos ganados en la Liga de Campeones, que está muy bien, pero sabemos que los rivales son difíciles. En la ida estábamos 1-0 y hasta la última fase no pudimos cerrar el partido", añadió.



El preparador de los azulgranas tiene claro que el Inter planteará un partido complicado a su equipo y mostró unos sentidos elogios por la propuesta táctica de los milaneses. "Es un equipo valiente, que tiene un plan y lo sigue. Va a por ti, va arriba desde el comienzo. Es un equipo agresivo, que defiende bien y esos equipos me gustan", reconoció.





También subrayó el peso que tiene el belga Radja Nainggolan, que está ultimando su recuperación tras un esguince de tobillo, en el equilibrio del Inter. "Es un jugador importante, no lo vamos a negar. Transmite energía, tiene disparo, tira muy fuerte la presión. Es algo que contemplamos", explicó, alegando que su plantilla estudió la manera de jugar tanto de Nainggolan como del argentino Mauro Icardi.



A nivel táctico, Valverde dijo que el Barcelona necesitará salir al césped de San Siro y controlar el juego, además de "ser contundentes en las dos áreas" para gestionar el ímpetu con el que saldrá, en su opinión, el conjunto italiano.