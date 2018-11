Malcom: "Valverde me ha dicho que tengo que mejorar defensivamente"

El delantero brasileño Malcom Filipe Silva de Oliveira, que ayer martes estrenó su cuenta goleadora con el Barcelona en el partido de Champions ante el Inter de Milán (1-1), aseguró que el entrenador azulgrana, Ernesto Valverde, le ha dicho que tiene que mejorar defensivamente.



En unas declaraciones a Catalunya Ràdio, Malcom admitió que está "buscando mejorar" sus prestaciones para tener más minutos de juego. "Sé que tengo que mejorar", insistió.



Preguntado por el motivo por el que dispone de pocos minutos, Malcom comentó que "eso es cosa de entrenador". El delantero insistió en que va a seguir luchando, "trabajando para buscar" su espacio en el equipo.



"Sé que es difícil, esto es el Barça, el mejor equipo del Mundo", añadió Malcom, quien admitió que adaptarse al estilo de los azulgrana no es fácil, "nada fácil".



"Mi historia dentro del Barça está empezando", recordó el delantero de Sao Paulo. "Yo tenía un sueño de niño: jugar en el Barça, mi sueño también era debutar en Champions League y marcar goles", indicó Malcom, que ayer consiguió las dos cosas.



El ex de Corinthians y de Girondins no quiso pronunciarse sobre si deseaba emprender un nuevo camino en el mercado invernal si no contaba para el entrenador.



"El míster es el que decide, tengo que esperar con paciencia. Creo que luchando voy a tener muchos éxitos en el Barça", argumentó el delantero.



Malcom afirmó que estaba "muy contento" por la actuación de anoche en Milán y desveló que no llegó a llorar, aunque sí que se emocionó mucho.



"La jugada del gol es un retrato de lo que puedo hacer. Un dribling, un chut..., pero también ayudando defensivamente. Estoy muy contento por debutar marcando gol", añadió.



El delantero desconoce si este gol puede cambiar su suerte en el Barça, pero insistió en que lo único que persigue es continuar trabajando cada día para buscar un sitio en el equipo.



"Jugar en el Barça como delantero es difícil por la competencia que hay. Aquí hay grandes jugadores internacionales, es un grupo muy bueno y lo único que tengo que hacer es trabajar", aseguró.



Alabó el jugador de Sao Paulo la calidad humana del vestuario barcelonista y lo mucho que se alegraron sus compañeros con el gol: "Fue increíble, inolvidable. Tengo una muy buena relación con todos y todos ellos me están ayudando para tener confianza. Me recibieron muy bien. Quiero ayudar al equipo y ellos me ayudan a mí".



Malcom comentó que la camiseta que lució en San Siro no la intercambió con ningún rival. "No podía cambiarla. Es una camiseta muy importante, la tengo que guardar para siempre en la memoria y en mi casa, también", dijo.



En cuanto a sus compatriotas Arthur y Coutinho, Malcom alabó la calidad de ambos. "Arthur es un gran jugador, (su juego) se parece mucho al de Xavi; Coutinho es uno de los mejores del mundo", aseguró.



En estos meses con el Barça, a Malcom le ha sorprendido la fortaleza del grupo. "¿Qué cómo es jugar con Messi? Es el mejor del mundo, una experiencia inolvidable, porque hasta un segundo antes no sabes lo que va a hacer. Messi cambia los partidos", opinó.