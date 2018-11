Lenglet: "No me sorprende lo que está haciendo el Sevilla"

Cada vez más integrado en Can Barça, Clément Lenglet no se olvida de su exequipo, que acecha a sólo un punto el liderato de los azulgranas. "No me sorprende lo que está haciendo. En Sevilla hay una afición y unos jugadores muy buenos, además hace mucho tiempo que el equipo pelea con los mejores de la Liga. Este año hay un plan de juego muy definido, intentan jugar siempre de la misma manera. Estoy contento de que las cosas les estén saliendo bien", explica el francés en una entrevista en Goal.

De hecho, el exsevillista reconoce que que no fue fácil estrenarse como culé ante los de Nervión, en la Supercopa de España: "Fue un partido muy difícil. Era mi primer partido con el Barcelona, iba a ser contra mis excompañeros y con la posibilidad de ganar el primer título de mi carrera, pero hicimos un buen partido y logramos una victoria importante".

Además, el central tiene palabras de agradecimiento para su "descubridor", Monchi. "Hacía un montón de años que me seguía cuando intentó ficharme y cuando tuve la oportunidad acepté porque era un club con jugadores muy buenos y una gran capacidad para formar jugadores. Me ayudó mucho cuando llegué; intenta que los jugadores estén lo más cómodos posible".